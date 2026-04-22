Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία αγνοούνταν στην Κρήτη από το πρωί της περασμένης Κυριακής (19/4).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη μητέρα εντοπίστηκε νεκρή σε ένα χωράφι, κοντά στο χωριό Αγία Βαρβάρα, νωρίς το απόγευμα τής Τετάρτης. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν την γυναίκα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, φέροντας μάλιστα τραύμα από πυροβολισμό.

Ο τόπος της τραγωδίας έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές αρχές, ενώ στο σημείο αναμένεται να φτάσει άμεσα ιατροδικαστής.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης, είχε εντοπιστεί νεκρός ο ο πρώην σύντροφος της, στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία.