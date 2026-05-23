Η Χριστίνα Εξαρχουλέα εξαφανίστηκε στις 24 Οκτωβρίου 2017 από την Καλογριά της Στούπας. Για χρόνια η υπόθεση έμενε στο σκοτάδι, χωρίς σορό, χωρίς ομολογία, χωρίς απαντήσεις. Σήμερα, όμως, οι ελληνικές δικαστικές αρχές μιλούν πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναζητούν τον σύζυγό της, ο οποίος έφυγε για τις ΗΠΑ λίγο μετά την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Μεσσηνίας, η 57χρονη φέρεται να δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, στις 24 Οκτωβρίου 2017, μεταξύ 16:00 και 21:00. Η σορός της δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Advertisement

Advertisement

Ο σύζυγός της, 61 ετών σήμερα, φέρεται να ζει στις ΗΠΑ με το όνομα «Peter» και να εργάζεται ως διανομέας. Ρεπορτάζ της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» τον εντόπισε στο Μίσιγκαν, ύστερα από ίχνη που ξεκινούν από τη Νέα Υόρκη και την Καλιφόρνια.

Η υπόθεση έχει όλα τα στοιχεία ενός σκοτεινού οικογενειακού θρίλερ: μαρτυρίες για κακοποίηση, καταγγελίες για οικονομική εκμετάλλευση, αντιφάσεις στις περιγραφές του συζύγου, ένα σημείωμα που αποδίδεται γραφολογικά στον ίδιο και ίχνη από μαχαίρι σε ξύλινη ντουλάπα του σπιτιού.

Την ημέρα της εξαφάνισης, η Χριστίνα φέρεται να είχε φύγει από το σπίτι μετά από έντονο καβγά. Μάρτυρας την πήρε με ωτοστόπ προς τον Κάμπο Δυτικής Μάνης. Είχε μαζί της ένα τσαντάκι μέσης και μία μαύρη σακούλα. Το κινητό της ενεργοποιήθηκε τελευταία φορά στις 13:29 και μετά σίγησε για πάντα.

Ο σύζυγός της υποστήριζε ότι την είδε να φεύγει κρατώντας μαύρη σακούλα και αρχικά αρνείτο ότι είχαν καβγαδίσει, πριν παραδεχθεί αργότερα έντονο διαπληκτισμό. Τριάντα πέντε ημέρες μετά, έφυγε για τις ΗΠΑ και δεν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα.

Οι αδελφές της Χριστίνας μιλούν για χρόνια φόβου και απομόνωσης. Η μία ανέφερε ότι την είχε δει με σημάδια στο σώμα, ενώ υποστήριξε πως ο σύζυγος την απομάκρυνε από την οικογένειά της. Άλλη συγγενής περιέγραψε τη Χριστίνα ως το «πορτοφόλι» του, καθώς εκείνη εργαζόταν και εκείνος φέρεται να μην εργαζόταν.

Η οικογένεια ζητά τώρα να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες δικαστικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, ώστε ο καταζητούμενος να εκδοθεί στην Ελλάδα. Μέσω της δικηγόρου τους, οι αδελφές της Χριστίνας έχουν καταθέσει επείγον υπόμνημα, ζητώντας να διερευνηθεί γιατί το διεθνές ένταλμα παραμένει ανεκτέλεστο.

Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο της υπόθεσης παραμένει η απουσία της σορού. Για την οικογένεια, αυτό σημαίνει πως η απώλεια δεν έχει ούτε τέλος ούτε τόπο πένθους. Για τη Δικαιοσύνη, όμως, η απουσία αυτή δεν σταματά την υπόθεση: οκτώμισι χρόνια μετά, η εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα αντιμετωπίζεται πλέον ως δολοφονία.