Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, καθώς οι αστυνομικές αρχές την βρήκαν νεκρή στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της, σε ένα χωράφι, κοντά στον οικισμό της Αγίας Βαρβάρας.

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή άνθρωποι από το κοντινό της περιβάλλον, οι οποίοι ήταν σε κατάσταση σοκ και δεν μπορούσαν να πιστέψουν τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από την ζωή η 43χρονη Ελευθερία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο, ενώ υπενθυμίζεται ότι χθες (21/4) εντοπίστηκε νεκρός ο αυτόχειρας πρώην σύντροφος της 43χρονης στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, το αυτοκίνητο της 43χρονης βρέθηκε σε δύσβατη περιοχή, σε μία μικρή χαράδρα, λίγο πριν την είσοδο του οικισμού της Αγίας Βαρβάρας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η μητέρα τριών παιδιών από τις Δαφνές Ηρακλείου φέρεται να έφυγε από το σπίτι της με το αυτοκίνητο τις πρωινές ώρες της Κυριακής (19/4) και έκτοτε δεν απαντούσε στις πολλές κλήσεις που δέχτηκε από τα κοντινά της πρόσωπα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας φέρεται να έστειλε αυτοματοποιημένο μήνυμα στον γιο της ότι θα τον καλέσει αργότερα, κάτι, όμως, που δεν συνέβη ποτέ. Τα ξημερώματα της Δευτέρας ο μεγαλύτερος γιος της Ελευθερίας, ηλικίας 21 ετών, πέρασε την είσοδο του Β’ Αστυνομικού Τμήματος προκειμένου να δηλώσει την εξαφάνιση της μητέρας του.

Οι αρχές προσπάθησαν όλες τις προηγούμενες μέρες να εντοπίσουν το αυτοκίνητο της, ένα λευκό Honda, φτάνοντας τελικά το απόγευμα της Τετάρτης (22/4) στα ίχνη της. Η 43χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο πίσω κάθισμα του οχήματός της, φέροντας τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Οι κινήσεις του αυτόχειρα

Το απόγευμα της Τρίτης, ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας βρέθηκε νεκρός στον προφήτη Ηλία. Η αστυνομία έκανε λόγο για καθαρή αυτοχειρία, ενώ σύμφωνα με το cretalive.gr, στο πρόσωπο του αλλά και στα χέρια έφερε αμυχές.

Τις δικαιολόγησε, λέγοντας ότι έπεσε από το μηχανάκι του. Την ίδια ώρα, όμως, προέκυψαν στοιχεία που αναφέρουν ότι το πρωί της Κυριακής ο 43χρονος, αυτόχειρας πλέον, σε κατάσταση υπερέντασης, ζήτησε από καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων Ηρακλείου, να του καλέσουν ταξί. Αστυνομικοί αναζήτησαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ κλήθηκε για κατάθεση και η οδηγός του ταξί.

Ο άνδρας είχε προσαχθεί να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς για την εξαφάνιση της πρώην συντρόφου του, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως είχαν χωρίσει πριν από δύο μήνες, την ίδια περίοδο όπου κατέληξε και ο πατέρας της, εξαιτίας χρόνιων προβλημάτων υγείας.

Ο άνδρας υποστήριξε πως δεν είχαν προβλήματα στις επαφές τους, σε αντίθεση με τις μαρτυρίες συγγενικών προσώπων της 43χρονης που υποστήριξαν στους αστυνομικούς πως ο πρώην σύντροφός της ήταν πιεστικός και είχαν συχνά καβγάδες, μέχρι που χώρισαν οριστικά.

