Συγγενικά πρόσωπα του 40χρονου αυτόχειρα έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο όπου ο ίδιος επέλεξε να δώσει τέλος στη ζωή του, χρησιμοποιώντας κυνηγετική καραμπίνα.

Λίγο πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα, ο 40χρονος βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου κατέθετε σχετικά με την υπόθεση της 44χρονης Ελευθερίας, η οποία αγνοείται από το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου.

Οι συγγενείς του δηλώνουν αδυναμία να πιστέψουν τόσο την αυτοχειρία του όσο και το ενδεχόμενο να έχει εμπλοκή στην εξαφάνιση της 44χρονης, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις αρχές.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, ενώ οι αστυνομικοί ερευνούν σχολαστικά την κατοικία του 40χρονου, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από ΠΑΤΡΙΣ