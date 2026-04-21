Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη καθώς μια είδηση έρχεται να περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.

Το απόγευμα της Τρίτης (21/04) βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της με τον οποίο εκκρεμούσε σοβαρό δικαστήριο.

Ο 43χρονος βρέθηκε πυροβολημένος με καραμπίνα στον προφήτη Ηλία στην εκκλησία. Η αστυνομία κάνει λόγο για καθαρή αυτοχειρία, ωστόσο είναι πολύ νωρίς για οποιοδήποτε εκτίμηση, αναφέρουν ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν την υπόθεση, η οποία πλέον λαμβάνει εξαιρετικά περίεργη τροπή.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, στο πρόσωπο του αλλά και στα χέρια έφερε αμυχές. Τις δικαιολόγησε, λέγοντας ότι έπεσε από το μηχανάκι του. Την ίδια ώρα, όμως, προέκυψαν στοιχεία που αναφέρουν ότι το πρωί της Κυριακής ο 43χρονος, αυτόχειρας πλέον, σε κατάσταση υπερέντασης, ζήτησε από καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων Ηρακλείου, να του καλέσουν ταξί. Αστυνομικοί αναζήτησαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ κλήθηκε για κατάθεση και η οδηγός του ταξί.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι Αρχες αναζητούν την 43χρονη στο όρος Γιούχτα ανάμεσα σε Αρχάνες και Αθανάτους.

Μέχρι χθες το απόγευμα έδινε το κινητό τηλέφωνό της στίγμα σε εκείνη την περιοχή.

Ο 43χρονος είχε προσαχθεί για την εξαφάνισή της

Ο άνδρας είχε προσαχθεί να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς για την εξαφάνιση της πρώην συντρόφου του, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως είχαν χωρίσει πριν από δύο μήνες, την ίδια περίοδο όπου κατέληξε και ο πατέρας της, εξαιτίας χρόνιων προβλημάτων υγείας.

Ο άνδρας υποστήριξε πως δεν είχαν προβλήματα στις επαφές τους, σε αντίθεση με τις μαρτυρίες συγγενικών προσώπων της 43χρονης που υποστήριξαν στους αστυνομικούς πως ο πρώην σύντροφός της ήταν πιεστικός και είχαν συχνά καβγάδες, μέχρι που χώρισαν οριστικά.

Την εξαφάνιση, δήλωσε ο 21χρονος γιος της γυναίκας, με τη μυστηριώδη εξαφάνισή της να προκαλεί ανησυχία καθώς όπως λένε οι δικοί της άνθρωποι, δεν θα εξαφανιζόταν έτσι.

Στην εκπομπή Live News, μίλησε και ο πρώην σύζυγος της 43χρονης και ανέφερε: «Ημαστε 8 χρόνια εκτός. Είχαμε δικαστήριο που ήταν εξ αναβολής που ήταν για εξύβριση. Δεν ήξερα κάτι, έχω προχωρήσει τη ζωή μου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί και δεν θέλω να έχω πρόβλημα με κανέναν άλλον», αναφέρει μεταξύ άλλων ο άνδρας.