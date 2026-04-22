Δεδομένα από κάμερες ασφαλείας και τηλεφωνικές κλήσεις βοήθησαν τα στελέχη της Ασφάλειας Ηρακλείου όχι μόνο να εντοπίσουν τη σορό της άτυχης γυναίκας αλλά και να διαπιστώσουν με κάθε λεπτομέρεια τις κινήσεις του πρώην συντρόφου της, ο οποίος τη δολοφόνησε το πρωί της Κυριακής και το απόγευμα της Τρίτης έδωσε τέλος στο ζωή του.



Ο 39χρονος συναντήθηκε με την Ελευθερία Γιακουμάκη σε ένα παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, κοντά στο χωριό της 43χρονος στις Δαφνές, στις 11:05 το πρωί της Κυριακής. Εκεί, κάτω από άγνωστες συνθήκες την πυροβόλησε και έριξε το άψυχο κορμί της στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου της.

Από το σημείο έφυγε με τη μοτοσικλέτα του, αλλά στις 12:00 κάμερα ασφαλείας τον απαθανάτισε να μπαίνει σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον δρόμο που ενώνει το Ηράκλειο με τις Μοίρες. Εκεί, δηλώνει ότι είχε ατύχημα με τη μηχανή, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν το σκηνοθέτησε ή όχι, και ζητά να τηλεφωνήσει σε ταξί, για να τον παραλάβει.

Με το ταξί πηγαίνει στο χωριό του, στις Μαλάδες, και από το σπίτι του φεύγει πια με το δικό του αυτοκίνητο. Επιστρέφει στο παρεκκλήσι, παίρνει το όχημα της 43χρονης με εκείνη νεκρή στο πίσω κάθισμα και οδηγεί για περίπου έντεκα χιλιόμετρα μέχρι έναν χωματόδρομο κοντά στο χωριό Αγία Βαρβάρα. Εγκαταλείπει το όχημα σε ένα χωράφι με δέντρα και πεζός εμφανίζεται σε πρατήριο καυσίμων, ζητά πάλι ταξί και επιστρέφει στο παρεκκλήσι για να πάρει το ΙΧ του.



Στην πρώτη κατάθεσή του στους αστυνομικούς δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν είχε καμία σχέση με την εξαφάνιση τής πρώην συντρόφου του, αλλά τελικά επέλεξε να δώσει τέλος στη ζωή του, σε ένα άλλο παρεκκλήσι, όπου επισκεπτόταν συχνά με τη 43χρονη τον ενάμισι χρόνο που είχαν σχέση.