Μήνυση σε έναν κάτοικο της οδού Βοσπόρου έχει υποβάλει ο Δήμος Νέας Ιωνίας, καθώς σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγγείλει υπάλληλοι της καθαριότητας, τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Απριλίου, τους απείλησε ότι θα πυροβολήσει.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το περιστατικό έγινε είκοσι λεπτά πριν από τις πέντε το πρωί με τον άνδρα να φωνάζει στους υπαλλήλους από το μπαλκόνι του ότι με έναν κάδο του χτύπησαν το αυτοκίνητό του, ενώ στη συνέχεια κατέβηκε στον δρόμο, τους εξύβρισε και τους απείλησε ότι θα τους πυροβολήσει.

Advertisement

Advertisement

Ο πολίτης επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, και εγκατέλειψε το σημείο, αλλά είναι κάτοικος της περιοχής και πολύ γρήγορα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.