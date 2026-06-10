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Βίντεο-ντοκουμέντο που αποτυπώνει τις τελευταίες κινήσεις του 49χρονου κτηνοτρόφου Αλέξανδρου Δασκαλάκη πριν από τη φονική επίθεση σε βάρος του στο Ηράκλειο Κρήτης βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα καταγράφεται ο άτυχος άνδρας να οδηγεί το μηχανάκι του λίγα μόλις λεπτά πριν δεχθεί, σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, χτύπημα στο κεφάλι με γκλίτσα, το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο.

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Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, ηλικίας 59, 57 και 32 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στην επίθεση που οδήγησε στον θάνατο του 49χρονου, έπειτα από 21 ημέρες νοσηλείας.

Την ημέρα της επίθεσης, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης αναχώρησε από το σπίτι του περίπου στις 11:22 το πρωί με το μηχανάκι του. Αρχικά μετέβη σε κατάστημα για να προμηθευτεί καφέ και τρόφιμα, τα οποία επρόκειτο να παραδώσει σε εργάτη που απασχολούσε σε κοντινό χωράφι.

Λίγη ώρα αργότερα, επέστρεψε στο σπίτι του εμφανώς τραυματισμένος. Έφερε αιμορραγία στη μύτη, τα ρούχα του ήταν λερωμένα, ενώ παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα προσανατολισμού και απώλειας μνήμης.

Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκε σε κρανιεκτομή λόγω σοβαρού κατάγματος στο κρανίο και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρέμεινε διασωληνωμένος μέχρι τις 22 Μαρτίου 2026, όταν και υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ο 57χρονος πατέρας έδωσε εντολή στον γιο και τον υπάλληλό του κτηνοτρόφο να χτυπήσουν τον πρόεδρο της κοινότητας, όπως και έπραξαν. Ο 59χρονος και ο 32χρονος γιος του 57χρονου ηθικού αυτουργού φέρονται να επιτέθηκαν στον Αλέξανδρο Δασκαλάκη, περίπου στις 11:22 με 11:30 το πρωί της 1ης Μαρτίου, προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι με γκλίτσα (ποιμενική ράβδο ή παρόμοιο αντικείμενο).

Ο 32χρονος συλληφθείς είχε απασχολήσει τις αρχές και στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ήταν φοιτητής στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων και φέρεται ως ένα από τα άτομα, που παρενοχλούσαν το σπουδαστή, ο οποίος έφθασε στην αυτοχειρία.