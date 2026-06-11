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Για δεύτερο 24ωρο συνεχίστηκαν οι ταραχές στο Μπέλφαστ και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, στον απόηχο της επίθεσης με μαχαίρι κατά του Στίβεν Όγκιλβι, με δεκάδες κατοίκους να εγκαταλείπουν τις εστίες τους και τις αρχές να εξετάζουν πιθανή σύνδεση της βίας με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σουδανός ύποπτος, Χάντι Αλοντίντ, εμφανίστηκε χθες (10/6) Τετάρτη ενώπιον δικαστηρίου του Μπέλφαστ, κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας, για απειλές κατά της ζωής ακτινογράφου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) και για κατοχή μαχαιριού.

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Anti-migration rioters are throwing Molotov cocktails at the police in Belfast tonight pic.twitter.com/jNMU2UkQAK — Visegrád 24 (@visegrad24) June 10, 2026

🚨 Une barricade en feu vient d’être dressée par les manifestants anti-immigration pour bloquer les forces de l’ordre à Belfast. pic.twitter.com/EIAKzmHqEJ June 10, 2026

Η οικογένεια του θύματος καταδικάζει τα επεισόδια

Η οικογένεια του Στίβεν Όγκιλβι ο οποίος έχασε το ένα του μάτι στην επίθεση με μαχαίρι της Δευτέρας, δήλωσε ότι οι ταραχές «δεν είναι ευπρόσδεκτες» και ότι οι μετανάστες «προσφέρουν μια βαθιά και πολύτιμη συμβολή» στη Βόρεια Ιρλανδία.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια ανέφερε ότι η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός.

«Έχουμε πολλούς μετανάστες που προσφέρουν μια βαθιά και πολύτιμη συμβολή στη χώρα μας, μεταξύ άλλων στο σύστημα υγείας και στον τομέα της φιλοξενίας, και βασιζόμαστε σε αυτούς για να λειτουργεί η χώρα μας», αναφέρεται στη δήλωση.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

«Δεν θέλουμε αυτή η τρομερή τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει τους ανθρώπους ή να τροφοδοτήσει τη βία.»

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«Αν γνωρίζετε οτιδήποτε σχετικά με την επίθεση ή είδατε κάτι ύποπτο κοντά στην οδό Κίναρντ, απευθυνθείτε στην αστυνομία και σταματήστε να διαδίδετε ψευδείς πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αυτό είναι βαθιά οδυνηρό για εμάς», ανέφεραν.

Η αστυνομία προειδοποιεί για ψευδές περιεχόμενο

Η PSNI ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει φωτογραφίες και αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και παρουσιάζονται ψευδώς ως εικόνες του θύματος της επίθεσης.

«Οι εικόνες αυτές δεν σχετίζονται με κανένα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην απόπειρα δολοφονίας», ανέφερε η αστυνομία.

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Σύμφωνα με τις αρχές, το συγκεκριμένο υλικό φαίνεται να χρησιμοποιείται με σκοπό την πρόκληση φόβου και την υποκίνηση μίσους.

Η αστυνομία προειδοποίησε επίσης ότι θα ερευνά αναρτήσεις που περιλαμβάνουν απειλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο, καθώς ενδέχεται να συνιστούν ποινικά αδικήματα.

Claims are circulating on social media that migrant families in BELFAST are LEAVING their taxpayer funded homes.



Unfortunately, they’re probably heading across the water to the mainland.



To a new taxpayer funded home. pic.twitter.com/3S3EPVX8pW Advertisement June 10, 2026

Δεκάδες κάτοικοι εκτοπίστηκαν από τις εστίες τους

Οι ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι έχουν προκαλέσει κλίμα έντονης ανασφάλειας σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας.

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή των Λόρδων, έγινε γνωστό ότι τουλάχιστον 27 άτομα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μετά τα εκτεταμένα επεισόδια της Τρίτης. Η βουλευτής των Εργατικών, Margaret Ritchie, περιέγραψε τα γεγονότα ως «πογκρόμ κατά έγχρωμων πολιτών».

Παράλληλα, η Baroness Anderson of Stoke-on-Trent υποστήριξε ότι ομάδες ατόμων κινούνταν οργανωμένα σε γειτονιές, ερευνώντας κατοικίες όπου διέμεναν μετανάστες και αλλοδαποί, με στόχο να τους εξαναγκάσουν να αποχωρήσουν από την περιοχή.

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Έρευνες για υποκίνηση μέσω διαδικτύου

Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν πλέον τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξάπλωση των ταραχών.

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Η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ γνωστοποίησε ότι ζήτησε από τη ρυθμιστική αρχή Ofcom να επικοινωνήσει με την πλατφόρμα X και άλλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης για περιεχόμενο που ενδεχομένως συνδέεται με τα επεισόδια.

Those who use social media to incite violence and disorder are breaking the law.

Next week we will lay in Parliament an update to the Online Safety Act requiring services to take quicker action to remove illegal content circulating during times of crisis. — Liz Kendall (@leicesterliz) June 10, 2026

Η Ofcom ανέφερε ότι μέρος της βίας φαίνεται να υποκινήθηκε μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών με ρατσιστικά κίνητρα, εμπρησμών κατοικιών και οχημάτων και επιθέσεων κατά αστυνομικών.

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Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν βρεθεί και μηνύματα που διακινήθηκαν μέσω WhatsApp, τα οποία καλούσαν άνδρες ηλικίας άνω των 18 ετών να φορέσουν σκούρα ρούχα και να είναι έτοιμοι «να πολεμήσουν ή να συλληφθούν».