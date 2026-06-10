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Σε σκηνικό που θυμίζει εμπόλεμη ζώνη ξύπνησε το Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά τις εκτεταμένες ταραχές που ακολούθησαν την αιματηρή επίθεση του 30χρονου Σουδανού, με την πόλη να μετρά καμένες περιουσίες, κατεστραμμένα σπίτια και οχήματα και κατοίκους σε καθεστώς φόβου για την ασφάλειά τους.

Το πρωί, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική από τη μυρωδιά καμένου ξύλου και πλαστικού, ενώ οι δρόμοι ήταν γεμάτοι με στάχτες και προσωπικά αντικείμενα ανθρώπων που χάθηκαν μέσα στη βία των επεισοδίων. Πολλοί κάτοικοι δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν ακόμη αν είναι ασφαλές να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς οι καταστροφές είναι εκτεταμένες και η ένταση δεν έχει ακόμη πλήρως εκτονωθεί.

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Sky's @ConnorGillies reports from Belfast following the violent protests that saw cars and houses on fire after a man was charged with attempted murder.



Live updates: https://t.co/AAK8pQiL7j pic.twitter.com/QjLAjq9muO — Ridge & Frost (@RidgeandFrost) June 10, 2026

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

'A Ukrainian family on the move now because of the disorder they endured…'



GB News' National Reporter @CDP1882 shows the aftermath of rioting in Belfast sparked by a knife attack on Monday, as cars and homes are burnt out. pic.twitter.com/b9pvbG9GON June 10, 2026

Κατά τη διάρκεια των ταραχών, διαδηλωτές πυρπόλησαν λεωφορείο, αυτοκίνητα και κατοικίες, ενώ σπίτια μεταναστών βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων. Οικογένειες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους με τη συνδρομή των αρχών για λόγους ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, παρενέβη δημόσια, καταδικάζοντας τις ταραχές και τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στην πόλη.

The scenes in Belfast last night were shocking and completely unacceptable.



There is no justification for the violence and disorder that we saw threatening our communities, nor for those who encouraged it, online or elsewhere.



It is clear that people were targeted last night… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 10, 2026

ο Στάρμερ χαρακτήρισε τα επεισόδια «σοκαριστικά και εντελώς απαράδεκτα», υποστηρίζοντας ότι είναι σαφές πως ορισμένοι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν «εξαιτίας της καταγωγής τους».

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Προφυλακίστηκε ο δράστης

Ενώπιον του Δικαστηρίου του Μπέλφαστ οδηγήθηκε ο 30χρονος Χάντι Αλοντίντ, υπήκοος Σουδάν, ο οποίος κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που συγκλόνισε τη Βόρεια Ιρλανδία το βράδυ της Δευτέρας. Κατά την ακροαματική διαδικασία αποκαλύφθηκε ότι το θύμα υπέστη βαρύτατα τραύματα και έχασε το αριστερό του μάτι εξαιτίας της επίθεσης.

Ο Αλοντίντ αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου χωρίς εύλογη αιτία, καθώς και για απειλές κατά της ζωής εργαζομένου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), οι οποίες φέρονται να διατυπώθηκαν την ίδια ημέρα.

Ο 30χρονος παρέμεινε σιωπηλός στο δικαστήριο και δεν απάντησε στις ερωτήσεις που του τέθηκαν. Το αίτημά του για αποφυλάκιση με εγγύηση απορρίφθηκε, με το δικαστήριο να διατάσσει την προφυλάκισή του έως την επόμενη ακροαματική διαδικασία, που έχει οριστεί για τις 8 Ιουλίου.

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Τι συνέβη

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στο Μπέλφαστ και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, λίγες ώρες αφότου ασκήθηκαν διώξεις σε 30χρονο υπήκοο Σουδάν, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας σε βάρος άνδρα που δέχθηκε βίαιη επίθεση με μαχαίρι.

Ο δράστης, ένας 30χρονος άνδρας από το Σουδάν, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας με την υποψία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και χθες του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αφού το θύμα, ηλικίας περίπου 40 ετών, υπέστη «σοβαρά τραύματα» στο πρόσωπο, τον λαιμό και την πλάτη κατά τη διάρκεια της επίθεσης με μαχαίρι.

Λεπτομέρειες της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε στην οδό Κίναρντ στο βόρειο Μπέλφαστ περίπου στις 22:30, έγιναν γνωστές αφού κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο που καταγράφει το περιστατικό.

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ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

🚨WATCH: GRAPHIC FOOTAGE shows An African migrant attempting to BEHEAD somebody in North Belfast 🇮🇪



The attack was carried out with a Stanley blade and happened at around 10:30pm last night (Monday 8th June) on Kinnaird Avenue.



Every single one must leave, ALL OF THEM 🚫… — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) June 9, 2026

Στα βίντεο που καταγράφηκαν από το σημείο της επίθεσης διακρίνεται ένας άνδρας να βρίσκεται πάνω από το τραυματισμένο θύμα, κρατώντας ένα μαχαίρι κοντά στον λαιμό του και σηκώνοντας απειλητικά τη γροθιά του.

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Μέσα στις κραυγές πανικού των παρευρισκομένων, ο δράστης φαίνεται να κάνει επαναλαμβανόμενες κινήσεις με το μαχαίρι, οι οποίες έμοιαζαν με κίνηση πριονίσματος. Αυτόπτες μάρτυρες ακούγονται να φωνάζουν ότι επιχειρούσε να αποκεφαλίσει το θύμα. Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι από το σημείο περισυνελέγη και κατασχέθηκε ένα κουζινομάχαιρο, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

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Τι γνωρίζουμε για το θύμα

Ο άνδρας που ακινητοποιήθηκε από τον αιτούντα άσυλο, ο οποίος του επιτέθηκε άγρια με μαχαίρι, ταυτοποιήθηκε από κατοίκους της περιοχής ως ο Στίβεν Όγκιλβι.

Ο Στίβεν Όγκιλβι φέρεται να κατάγεται από τη Σκωτία και να διέμενε στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων με τον Σουδανό κατηγορούμενο.

Μία κάτοικος δήλωσε στη Daily Mail:«Είναι ένας ευάλωτος άνθρωπος. Ζει στα ίδια διαμερίσματα με τον άνδρα που του επιτέθηκε. Κυκλοφορούν πολλές πληροφορίες για το τι συνέβη, αλλά κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα γιατί δέχθηκε την επίθεση».

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Γείτονας του θύματος ανέφερε ότι ο Όγκιλβι ήταν «κωφός από το ένα αυτί» και ότι το σπίτι του είχε γίνει στόχος βανδαλισμού πέρυσι, όταν άγνωστος έσπασε το παράθυρό του πετώντας τούβλο μέσα στη νύχτα. Ο ίδιος γείτονας πρόσθεσε: «Ο Στίβεν είχε κάποια προβλήματα. Ζούσε μόνος του, αλλά συχνά φιλοξενούσε κόσμο. Επρόκειτο να μεταφερθεί σε άλλο διαμέρισμα κοινωνικής στέγασης στις 15 Ιουνίου».

Άλλος κάτοικος της περιοχής δήλωσε: «Είδα όλα τα περιπολικά και τα ασθενοφόρα έξω από τα διαμερίσματα. Οι διασώστες μιλούσαν στον Στίβεν καθώς του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Τους άκουσα να τον φωνάζουν με το όνομά του καθώς τον μετέφεραν στο ασθενοφόρο. Τον έχω δει αρκετές φορές στην περιοχή. Κατάγεται από τη Σκωτία και ζει εδώ αρκετά χρόνια. Είναι ευάλωτος άνθρωπος και κάποιοι γείτονες τον φροντίζουν. Ο Σουδανός που συνελήφθη από την αστυνομία έμενε επίσης στο συγκρότημα. Δεν βρισκόταν εκεί για πολύ, ίσως μία εβδομάδα περίπου. Μόλις είχε μεταφερθεί εκεί. Πρόκειται για κατοικίες κοινωνικής στέγασης».

Τι έχει γίνει γνωστό για τον κατηγορούμενο

Ο αρχηγός της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI), Τζον Μπούτσερ, δήλωσε ότι ο δράστης πιστεύεται ότι ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι και στη συνέχεια στο Δουβλίνο, προτού μεταβεί με λεωφορείο στο Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο του 2023.

Στη συνέχεια υπέβαλε αίτημα ασύλου στην πόλη και του χορηγήθηκε άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο έως τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Ο ηγέτης του DUP και βουλευτής του Ανατολικού Μπέλφαστ, Γκάβιν Ρόμπινσον, ανέφερε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι ο κατηγορούμενος διέμενε νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας λάβει πενταετή άδεια παραμονής. Το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι του είχε χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα και δικαίωμα παραμονής έως το 2028.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI), ο 30χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στο Μπέλφαστ. Ο υπουργός για τη Βόρεια Ιρλανδία, Χίλαρι Μπεν, δήλωσε ότι παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο εισόδου του στη χώρα, ενώ ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών, Κρις Φιλπ, χαρακτήρισε την επίθεση «αποτρόπαιη» και ζήτησε πλήρη διαφάνεια για την εθνικότητα και το μεταναστευτικό καθεστώς του υπόπτου.

Σοβαρά επεισόδια και εμπρησμοί σε σπίτια μεταναστών

Πολιτικοί αξιωματούχοι καταδίκασαν τα γεγονότα, χαρακτηρίζοντάς τα εκδηλώσεις ρατσιστικής βίας, και απηύθυναν έκκληση για ψυχραιμία, την ώρα που ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί την Τετάρτη ενώπιον της Δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές κατά της ζωής.

Η κατάσταση άρχισε να ομαλοποιείται λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν η ένταση στους δρόμους σταδιακά υποχώρησε.

🚨 BREAKING: A bus has been set on fire in Belfast amid protests over the attempted beheading of a man pic.twitter.com/FX8maCMalK — Politics UK (@PolitlcsUK) June 9, 2026

🚨WOW: In Belfast masked men burn a Glider bus to the ground on Newtownards Road, East Belfast.



The police have been deployed across the city. pic.twitter.com/JBwbwnZj1i — The British Patriot (@TheBritLad) June 9, 2026

A large group rioters is attacking migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast. pic.twitter.com/o9yjynArd4 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026

Further update from police sources, a property has been set alight in the Lendrick Street area of Belfast.



Emergency services are heading that way.



An earlier bus fire on the Newtownards Road has been extinguished. @BelTel pic.twitter.com/YuNYtTWIXf — Kevin Scott (@Kscott_94) June 9, 2026

Διαδηλώσεις με συνθήματα κατά των μεταναστών έγιναν και σε άλλες πόλεις της Βρετανίας, από το Λονδίνο ως τη Γλασκώβη.

BREAKING:



Rioters are breaking into migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast and setting them ablaze.



It’s a difficult night for firefighters in Belfast with fires reported in several parts of the city. pic.twitter.com/lOlgBXzOH7 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026

🚨NEW: Protestors have set fire to several properties on Lendrick Street in East Belfast tonight. pic.twitter.com/KJ3gCqoTc2 — Outpost Media (@OutpostMediaUK) June 9, 2026

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 22:30 της Δευτέρας στο βόρειο Μπέλφαστ. Δεν είναι σαφές τι συνέβη και ο δράστης βρέθηκε πάνω από το θύμα, που ήταν ξαπλωμένο στη μέση του δρόμου, με το μαχαίρι στο λαιμό.

🚨 JUST IN : Allegedly houses homing migrants are being set alight. At least 3 houses just on this one residential street in Belfast, Northern Ireland are on fire. https://t.co/VfGJEPqt9v pic.twitter.com/ytKrM1Os2x — Sacred Britannia (@sacredbritannia) June 9, 2026

Protestors are now setting cars on fire and hijacking them in Belfast. pic.twitter.com/PjZS6sZLc4 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) June 9, 2026

🚨🇬🇧 At Parliament Square, people have began chanting ‘England For The English.’



Protests have erupted across the UK after a Sudanese migrant attempted to behead a 40-year-old man in Belfast. pic.twitter.com/ae4VssSx22 — VoxPopuli (@vpopulimedia) June 9, 2026

Το βίντεο από την επίθεση τον δείχνει να σηκώνει το χέρι του και να φωνάζει προς τους περαστικούς. Οι Αρχές επαίνεσαν τους πολίτες που παρενέβησαν και με κίνδυνο της ζωής τους βοήθησαν το θύμα και ακινητοποίησαν τον δράστη.

Την επίθεση κατάφεραν και σταμάτησαν περαστικοί.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Οι τοπικές Αρχές υπογραμμίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το περιστατικό με τρομοκρατική ενέργεια, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει εύλογα ερωτήματα και έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.

Το προφίλ του κατηγορούμενου

Ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση εκτιμάται ότι είναι ηλικίας 30 έως 40 ετών, κατάγεται από το Σουδάν και διαθέτει άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμενε κοντά στην περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ στο παρελθόν είχε ζήσει στο Δουβλίνο.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, είχε μεταβεί από το Σουδάν στο Παρίσι και στη συνέχεια ταξίδεψε στο Δουβλίνο, πριν επιβιβαστεί σε λεωφορείο με προορισμό το Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο του 2023. Με την άφιξή του στη Βόρεια Ιρλανδία υπέβαλε αίτημα ασύλου και λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2023, έλαβε άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ιστορικό παρόμοιων επεισοδίων

Η Βόρεια Ιρλανδία έχει βρεθεί και τα προηγούμενα χρόνια αντιμέτωπη με εκρήξεις βίας έπειτα από σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Τον Αύγουστο του 2024, μετά τη δολοφονία τριών κοριτσιών από νεαρό με καταγωγή από τη Ρουάντα, σημειώθηκαν επιθέσεις εναντίον μεταναστών και επιχειρήσεων που ανήκαν σε μέλη μειονοτικών κοινοτήτων.

Αντίστοιχα, το 2025, στην Μπαλιμένα, η καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε βάρος έφηβης από δύο 14χρονους ρουμανικής καταγωγής προκάλεσε εκτεταμένα επεισόδια, με μασκοφόρους να βάζουν στο στόχαστρο σπίτια και οχήματα μεταναστών. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι συνελήφθησαν και πολλοί Ρομά εγκατέλειψαν την περιοχή, ενώ τελικά οι κατηγορίες σε βάρος των δύο αγοριών αποσύρθηκαν.