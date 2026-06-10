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Μέσα στον πανικό και τις κραυγές μιας αιματηρής επίθεσης που συγκλόνισε το Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, ένας 32χρονος πατέρας ενός παιδιού δεν δίστασε να επέμβει, βάζοντας τον εαυτό του σε κίνδυνο για να σταματήσει τον άνδρα που καταγγέλλεται ότι μαχαίρωνε το θύμα στη μέση του δρόμου, επιχειρώντας να το αποκεφαλίσει.

Η πράξη του έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και τον θαυμασμό της κοινής γνώμης στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς μαζί με άλλους περαστικούς συνέβαλε στην ακινητοποίηση του 30χρονου Σουδανού, ο οποίος κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση που εκτυλίχθηκε χθες (9/6) το βράδυ στο Μπέλφαστ.

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ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

🚨WATCH: GRAPHIC FOOTAGE shows An African migrant attempting to BEHEAD somebody in North Belfast 🇮🇪



The attack was carried out with a Stanley blade and happened at around 10:30pm last night (Monday 8th June) on Kinnaird Avenue.



Every single one must leave, ALL OF THEM 🚫… June 9, 2026

Ποιος είναι ο 32χρονος

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας που βρέθηκε στο επίκεντρο της συγκλονιστικής παρέμβασης είναι ο 32χρονος Ματ Μάγκ Τιερνάν, πατέρας ενός παιδιού και κάτοικος της περιοχής. Ο Τιερνάν επέστρεφε στο σπίτι του όταν αντιλήφθηκε ότι ένας άνδρας δεχόταν αλλεπάλληλα χτυπήματα με μαχαίρι στη μέση του δρόμου. Χωρίς να περιμένει την άφιξη των αστυνομικών, άρπαξε ένα ξύλινο ραβδί κέρλινγκ – του παραδοσιακού και ιδιαίτερα δημοφιλούς ιρλανδικού αθλήματος – και έσπευσε να προσφέρει βοήθεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 τοπική ώρα. Το θύμα, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών, υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τον λαιμό, την πλάτη και το μάτι και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

BREAKING: Protesters in Belfast are going house to house looking for migrants and evicting them. pic.twitter.com/2Dchx5sWHq — World Source News (@Worldsource24) June 9, 2026

Η σύντροφος του Τιερνάν, Άοϊφε Ο’Ράιλι, εξέφρασε δημόσια την περηφάνια της για τη στάση του, δηλώνοντας πως «δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανη» για τον πατέρα του παιδιού της, ο οποίος, όπως ανέφερε, ενδέχεται να έσωσε μια ανθρώπινη ζωή.

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Ο ίδιος, σε ανάρτησή του μετά το περιστατικό, ανέφερε ότι βρέθηκε στο σημείο «κατά τύχη» και ότι έδρασε αμέσως μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, προκειμένου να προστατεύσει το θύμα μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Anti-immigrant protests erupted in Belfast following charges against a Sudanese man for a knife attack, leading to heightened tensions https://t.co/OIWqD92tez pic.twitter.com/Da0uOrEW3M — Reuters (@Reuters) June 10, 2026

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 30χρονου υπηκόου Σουδάν, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και διατύπωση απειλών κατά της ζωής.

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Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας, ο κατηγορούμενος είχε φτάσει στο Μπέλφαστ από το Δουβλίνο τον Φεβρουάριο του 2023. Μετά την άφιξή του στη βορειοϊρλανδική πρωτεύουσα, υπέβαλε αίτημα ασύλου στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η υπόθεση του εξετάζεται πλέον από τη Δικαιοσύνη.