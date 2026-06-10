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Η οικογένεια του θύματος της επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ απηύθυνε έκκληση για ηρεμία μετά τις ταραχές που ξέσπασαν σε όλη την πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας.

Ο Στίβεν Όγκιλβι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι στην επίθεση, βίντεο της οποίας κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ο Χάντι Αλόντιντ, ένας 30χρονος Σουδανός, εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Μπέλφαστ την Τετάρτη κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας του Όγκιλβι, απειλή να σκοτώσει έναν ακτινολόγο του NHS την ίδια ημέρα και κατοχή μαχαιριού.

Πλήθη, συμπεριλαμβανομένων μασκοφόρων ανδρών, έκαψαν οχήματα και σπίτια και απέκλεισαν δρόμους μέσα και γύρω από το Μπέλφαστ την Τρίτη το βράδυ, ώρες αφότου ο Έλον Μασκ, ο Τόμι Ρόμπινσον και άλλοι ακροδεξιοί προέτρεψαν τον κόσμο να βγει στους δρόμους.

Η οικογένεια του Στίβεν Όγκιλβι ο οποίος έχασε το ένα του μάτι στην επίθεση με μαχαίρι της Δευτέρας, δήλωσε ότι οι ταραχές «δεν είναι ευπρόσδεκτες» και ότι οι μετανάστες «προσφέρουν μια βαθιά και πολύτιμη συμβολή» στη Βόρεια Ιρλανδία.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια ανέφερε ότι η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός.

«Έχουμε πολλούς μετανάστες που προσφέρουν μια βαθιά και πολύτιμη συμβολή στη χώρα μας, μεταξύ άλλων στο σύστημα υγείας και στον τομέα της φιλοξενίας, και βασιζόμαστε σε αυτούς για να λειτουργεί η χώρα μας», αναφέρεται στη δήλωση.

«Δεν θέλουμε αυτή η τρομερή τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει τους ανθρώπους ή να τροφοδοτήσει τη βία.»

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Ο Σουδανός ύποπτος, Χάντι Αλοντίντ, εμφανίστηκε την Τετάρτη ενώπιον δικαστηρίου του Μπέλφαστ, κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας, για απειλές κατά της ζωής ακτινογράφου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) και για κατοχή μαχαιριού.

Το βράδυ της Τρίτης, σπίτια και αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν σε διάφορες περιοχές της πόλης, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους μετά την επίθεση της Δευτέρας.

Στο ανατολικό Μπέλφαστ, κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από φλεγόμενα σπίτια, ενώ ομάδες ατόμων έσπαγαν πόρτες και παράθυρα κατοικιών.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη Βουλή των Κοινοτήτων, τρία άτομα έχουν συλληφθεί για τα επεισόδια.

Ο Αλοντίντ, ο οποίος αρνήθηκε να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο, κρίθηκε προφυλακιστέος για τέσσερις εβδομάδες.

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