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Η είδηση της σύλληψης 32χρονου στην Κρήτη για την υπόθεση θανάτου του κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη προκάλεσε έντονη αίσθηση, καθώς πρόκειται για πρόσωπο που είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για περιστατικά bullying σε βάρος του Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Ο άνδρας είχε φοιτήσει στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων την περίοδο 2013-2015 και στη συνέχεια επέστρεψε στο Ηράκλειο, όπου συνέχισε τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε παντρευτεί και αποκτήσει τρία μικρά παιδιά.

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Η εμπλοκή του σε νέα σοβαρή ποινική υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, επαναφέροντας στο προσκήνιο το παρελθόν του και την υπόθεση που είχε απασχολήσει ευρέως τη δημόσια γνώμη.

Έντεκα χρόνια μετά την πολύκροτη υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη ο 32χρονος απασχολεί και πάλι την Αστυνομία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ίδιος μαζί με έναν εργάτη χτύπησαν στο κεφάλι με μαγκούρα τον κοινοτάρχη Αλέξανδρο Δασκαλάκη, κατ’ εντολή του πατέρα του 32χρονου. Ο κοινοτάρχης νοσηλεύτηκε για 21 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, έως ότου υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 32χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει πριν από πολλά χρόνια ξανά τις Αρχές και για μία τρίτη υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα, υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία στις Ειδικές Δυνάμεις όταν απασχόλησε τη μονάδα του για περιστατικό φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Το επεισόδιο αυτό στάθηκε αιτία για να εκδιωχθεί από τις Ειδικές Δυνάμεις και να επιστρέψει στο Πεζικό για να συνεχίσει τη στρατιωτική του θητεία.

Η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη

Για το bullying σε βάρος του Βαγγέλη Γιακουμάκη καταδικάστηκε τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό. Η κατηγορία ήταν πρόκληση σωματικής βλάβης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Περιγράφοντας τον Βαγγέλη Γιακουμάκη στην κατάθεση που είχε δώσει τότε στην Αστυνομία για την πολύκροτη υπόθεση, ανέφερε ότι «ήταν ένα λιγομίλητο παιδί, κοιμόταν στις εννιά το βράδυ και ξύπναγε το πρωί στις έξι, δεν ήταν κοινωνικό άτομο και γενικά ήταν πολύ αγαθός και κλειστός χαρακτήρας, χωρίς να εξωτερικεύει το τι έκρυβε μέσα του (…)

Κάναμε παρέα, βγαίναμε για καφέ ή φαγητό, τον είχα επισκεφτεί στο δωμάτιό του, αλλά μετά από ένα διάστημα ο Γιακουμάκης άρχισε να απομακρύνεται από την παρέα μας και να μην βγαίνουμε μαζί, διότι έβγαινε πιο πολύ με τα παιδιά από τη Μυτιλήνη.

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Παράλληλα έκανε παρέα και με εμάς αλλά πιο σπάνια. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς, δηλαδή μέχρι και τα τέλη του Ιουνίου του 2014. Από τότε και μετά δεν είχα καμία επαφή με τον Γιακουμάκη ούτε από κοντά ούτε τηλεφωνικά».

Στην ερώτηση εάν είχε συμμετοχή σε κακοποίηση σε βάρος του Βαγγέλη είχε απαντήσει: «Εγώ ποτέ δεν έχω χτυπήσει τον Γιακουμάκη. Μερικές φορές βέβαια κάναμε πλάκα μεταξύ μας όπως κλείναμε τη βάνα του νερού όταν κάναμε μπάνιο, βγάζαμε την πρίζα όταν παίζαμε Play Station ή όταν βλέπαμε κάποια ταινία στον υπολογιστή αλλά αυτά δεν τα έκανα μόνο εγώ αλλά τα έκαναν και σε μένα χωρίς να υπάρχει παρεξήγηση μεταξύ μας».

Ο 32χρονος, ο πατέρας του και ένας εργάτης θα οδηγηθούν σήμερα Πέμπτη (11/6) στον Εισαγγελέα Ηρακλείου με την κατηγορία της πρόκλησης θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Κατόπιν, αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν στον αρμόδιο Ανακριτή.

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