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Με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου συνέλαβαν το μεσημέρι της Τετάρτης τον 57χρονο πατέρα, τον 32χρονο γιο του και έναν 59χρονο κτηνοτρόφο ως υπαίτιους για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της Κοινότητας Απεσωκαρίου, ο οποίους υπέκυψε στα τραύματά του στις 22 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εκμεταλλεύτηκαν και συνδύασαν τα δεδομένα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τις καταθέσεις των μαρτύρων, υλικό από κάμερες ασφαλείας, αλλά και τις καταγγελίες των συγγενών του θύματος και έτσι κατάφεραν να στοιχειοθετήσουν τη δικογραφία σε βάρος τους.

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Ο ιατροδικαστής ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι αιτία θανάτου ήταν οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που συνάδουν με πλήξη κεφαλής από θλων όργανο, πιθανά ποιμενική ράβδο ή κατσούνα, όπως αποκαλείται στο κρητικό ιδίωμα.

Ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης έφυγε την 1η Μαρτίου από το σπίτι του, στο Απεσωκάρι, με το δίκυκλό του, προκειμένου να πάει στα χωράφια του, αφού πρώτα αγόρασε καφέ και φαγητό για τον εργαζόμενο, τον οποίο απασχολεί. Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, επέστρεψε στο σπίτι του με μικρής επιφάνειας εξωτερικό αιματηρό τραύμα στη βάση της μύτης, λερωμένα ρούχα και μερική απώλεια της μνήμης.

Οι συγγενείς του κάλεσαν το ΕΚΑΒ και οι διασώστες μετέφεραν τον 49χρονο αρχικά στο Κέντρο Υγείας και από εκεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και υπέκυψε 21 ημέρες μετά τον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ο 57χρονος πατέρας έδωσε εντολή στον γιο και τον υπάλληλό του κτηνοτρόφο να χτυπήσουν τον πρόεδρο της κοινότητας, όπως και έπραξαν.

Ο 32χρονος συλληφθείς είχε απασχολήσει τις αρχές και στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ήταν φοιτητής στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων και φέρεται ως ένα από τα άτομα, που παρενοχλούσαν το σπουδαστή, ο οποίος έφθασε στην αυτοχειρία.

Στο παρακάτω βίντεο απεικονίζεται το θύμα να φεύγει από το καφενείο, λίγα λεπτά πριν από το επεισόδιο

Πηγή: ΕΛΑΣ