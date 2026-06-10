Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, πατέρα ενός παιδιού και προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου στην Κρήτη, καθώς τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6) οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν μεγάλη επιχείρηση με στόχο την προσαγωγή τριών ανδρών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικοί προσήγαγαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων πατέρας και γιος, ενώ φέρεται να έγινε και μία επιπλέον σύλληψη ατόμου που σχετίζεται με τα άλλα δύο πρόσωπα και εργάζεται για εκείνους.

Advertisement

Advertisement

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες είναι κάτοικοι της περιοχής και φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον 49χρονο πρόεδρο της κοινότητας Απεσωκαρίου. Πιο συγκεκριμένα, στο ένα χωριό μένουν πατέρας και γιος και στο δεύτερο χωριό ζει ο εργάτης των δύο.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, υπό την ιδιότητα του προέδρου της κοινότητας, είχε ασχοληθεί επανειλημμένα με θέματα που σχετίζονται με αγροζημιές και οι σημερινές συλλήψεις έχουν να κάνουν με άτομα που διατηρούν ζώα στην περιοχή.

Το χρονικό του θανάτου και τα πρώτα συμπεράσματα

Από τα πρώτα κιόλας 24ωρα μετά τον μυστηριώδη θάνατο του 49χρονου, οι οικείοι του άρχισαν να εκφράζουν ολοένα και πιο έντονα την πεποίθηση ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για κακόβουλη ενέργεια.

«Γελάστε τώρα που μπορείτε. Γιατί όταν πέσει η αυλαία αυτής της τραγωδίας, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ακούσετε το χειροκρότημα της παράστασης που δώσατε», ανέφερε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η σύζυγος του 49χρονου.

Κινούμενοι προς κάθε κατεύθυνση, η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη ζητούσε από τις αρχές να διερευνηθεί σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής πράξης. Την εκδοχή αυτή ήρθε να ενισχύσει και η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για «πιθανή ανθρωποκτονία».

Οι αρχές με στοχευμένες ενέργειες, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα μέσω ειδικών ανακριτικών πράξεων έχουν στα χέρια τους στοιχεία και έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα.

Advertisement

Μάλιστα το τελευταίο διάστημα η παρουσία τους στην περιοχή ήταν καθημερινή μεν διακριτική δε. Αναφορικά με την προσαγωγή ενός εκ των τριών ατόμων πληροφορίες του Patris.gr, αναφέρουν ότι η αλλαγή του στην εξωτερική του εμφάνιση προκάλεσε αίσθηση. Ωστόσο τονίζεται ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που για τις αρχές μπορεί να μη σημαίνει και τίποτα.

Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, δεν έχει απασχολήσει αστυνομία και δικαιοσύνη. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης ωστόσο αναφέρουν, ότι οι αστυνομικοί ήξεραν το καθημερινό του δρομολόγιο και τον περίμεναν στις 6 το πρωί σε καφενείο του χωριού προκειμένου να πάρει τον πρωινό του καφέ.

Την ίδια ώρα, σε ένα κλίμα αναμονής και έντονης ανησυχίας, ολόκληρη η τοπική κοινωνία εξακολουθεί να περιμένει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του αγαπητού πρώην προέδρου, ενώ περιστατικά που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα αξιολογούνται από τις Αρχές στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Advertisement

(Με πληροφορίες από patris.gr, cretalive)