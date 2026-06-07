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Με αγωνία παρακολουθεί η τοπική κοινωνία στο Απεσωκάρι τις εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του πρώην κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Όσο οι έρευνες, οι οποίες εντάθηκαν μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα, το οποίο αναφέρεται σε ανθρωποκτονία, προχωρούν, έρχονται στο προσκήνιο μαρτυρίες και καταγγελίες που αναδεικνύουν καθεστώς βίας και τρομοκρατίας, το οποίο φέρονται να έχουν επιβάλει ομάδες κτηνοτρόφων που λυμαίνονται ξένες περιουσίες.

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Με κομμένη την ανάσα περιμένει απαντήσεις από την Αστυνομία και η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, που έχει δώσει τη δική της μάχη για να ριχθεί φως στο καρτέρι θανάτου που, όπως όλα δείχνουν, του είχαν στήσει στη διαδρομή από το σπίτι του προς το χωράφι, όπου βρισκόταν ο εργάτης στον οποίο πήγαινε καφέ.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σύζυγος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη φαίνεται να επιβεβαιώνει την πρόοδο των ερευνών και αποκαλύψεις που μένει να έρθουν στο προσκήνιο.

«Γελάστε τώρα που μπορείτε. Γιατί όταν πέσει η αυλαία αυτής της τραγωδίας, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ακούσετε το χειροκρότημα της παράστασης που δώσατε», αναφέρει η Μέλπω Ντεβερίκου.

Το τελευταίο χαρτί που έχουν στα χέρια τους οι αρχές φαίνεται να είναι βίντεο, το οποίο υποδεικνύει την παρουσία τουλάχιστον ενός ατόμου κοντά στο σημείο όπου πιθανολογείται ότι δέχτηκε την επίθεση ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης.

Δείτε το αναλυτικό ρεπορτάζ:

Η παράμετρος των αγροζημιών θεωρείται απόλυτα συνδεδεμένη με τα κίνητρα της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του έχοντας δεχτεί επίθεση με κατσούνες ή λοστό, όπως όλα δείχνουν, και όχι από κάποιο ατύχημα με το μηχανάκι, όπως είχε φανεί τις πρώτες ώρες.

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Ενώ κάτοικοι της περιοχής, θύματα ανάλογων πρακτικών, μιλούν για μια κατάσταση που έχει φτάσει στο απροχώρητο και ζητούν την παρέμβαση της Πολιτείας, ο Δήμος Γόρτυνας επισήμως δηλώνει άγνοια για τα φαινόμενα καταπάτησης και βόσκησης καλλιεργειών, με τα οποία συγκρούστηκε ο 49χρονος πρώην κοινοτάρχης.

Πηγή: Neakriti

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