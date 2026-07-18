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Το μοιραίο περιστατικό συνέβη την Τετάρτη 15 Ιουλίου, όταν η οικογένεια παρέμεινε στο αυτοκίνητο μετά από κλατάρισμα ελαστικού περιμένοντας βοήθεια.

Οι τοπικές αρχές εντόπισαν επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα στο εσωτερικό του οχήματος που ξεπερνούσαν πέντε φορές το θανατηφόρο όριο για τον άνθρωπο.

Η αστυνομία διεξάγει ενδελεχή έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία για την οικογένεια των θυμάτων.

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Τραγωδία σημειώθηκε στο Οχάιο των ΗΠΑ, όπου τέσσερα μικρά παιδιά και η 36χρονη γιαγιά τους έχασαν τη ζωή τους από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Νεκρά πέντε μέλη οικογένειας μετά από δηλητηρίαση

Τα θύματα ταυτοποιήθηκαν ως τα 4χρονα Λίμπερτι και Λέγκασι, η 3χρονη Στορμ, ο 2χρονος Στόουν, οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή δίπλα στην 36χρονη γιαγιά τους, Κάντας ΜακΆλιστερ. Σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο WTVG, το οποίο επικαλείται την Αστυνομία του Τολέδο, η τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν έπαθε κλατάρισμα και η οικογένεια παρέμεινε στο εσωτερικό του, όπου και εκτέθηκε στο θανατηφόρο αέριο.

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“Life has stopped for me:" Toledo mother loses 4 children, grandmother to suspected carbon monoxide poisoning while waiting for flat tire help >> https://t.co/x6MwFNedcq pic.twitter.com/1u8w1JrRPa — 13 Action News (@13abc) July 17, 2026

Όλα ξεκίνησαν όταν η 36χρονη κάλεσε τον πατέρα των παιδιών για βοήθεια μετά το κλατάρισμα του ελαστικού. Όταν εκείνος έφτασε στο σημείο, εντόπισε και τους πέντε επιβαίνοντες αναίσθητους μέσα στο όχημα και κάλεσε αμέσως τις πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς,ήταν πολύ αργά.

Στο πενταπλάσιο του θανατηφόρου ορίου το μονοξείδιο του άνθρακα

Η Αστυνομία της πόλης του Τολίντο, της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας του Οχάιο, είχε αρχικά εκδώσει αρχικά προειδοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για «εν εξελίξει περιστατικό με επικίνδυνα υλικά» στην οδό Phillips Avenue, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Όταν τοποθέτησαν τον μετρητή στο αυτοκίνητο για να ελέγξουν τα επίπεδα του μονοξειδίου του άνθρακα, η συγκέντρωση ήταν πέντε φορές πάνω από το θανατηφόρο όριο.

«Οι σκέψεις μας παραμένουν στην οικογένεια και στους οικείους που πλήττονται από αυτή τη σπαρακτική τραγωδία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Τολέδο, λοχίας Μοχάμαντ Νάσερ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Γουέιντ Καπσουκίεβιτς, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του: «Σήμερα, μια οικογένεια βίωσε μια τραγωδία που καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε ποτέ να βιώσει. Είμαστε μαζί σας. Οι αρχές θα διεξαγάγουν ενδελεχή έρευνα για να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη και να δοθούν στην οικογένεια οι απαντήσεις που δικαιούται».

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«Η ζωή μου σταμάτησε»

Η μητέρα των παιδιών, Αντριάνα Κόουλμαν είναι συντρετριμμένη για την ανείπωτη απώλεια:

4 Children and Grandmother Dead After Being Exposed to Carbon Monoxide While Stuck in Car with a Flat Tire https://t.co/gr9EG9IAKR — People (@people) July 18, 2026

«Είχαν όλα τους τόσο έντονη προσωπικότητα και ήταν γεμάτα αγάπη. Ήταν ώριμα για την ηλικία τους. Ό,τι έκανα, το έκανα για τα παιδιά μου. Τώρα η ζωή μου έχει σταματήσει. Είμαι εδώ, αλλά δεν έχω ιδέα τι θα κάνω μόλις βγω από τις πόρτες του νοσοκομείου. Θέλω πίσω τα μωρά μου», δήλωσε συντετριμμένη η Κόουλμαν.

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Με πληροφορίες από People