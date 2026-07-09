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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι ηλικιωμένη από τη θαλάσσια περιοχή Ποταμός Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Τη ζωή της έχασε 72χρονη λουόμενη στον Ποταμό Επανομής

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου όπου κατέληξε.

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Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Νωρίτερα, ο δήμος Θερμαϊκού είχε γνωστοποιήσει πως η 72χρονη είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της και πως χάρη στην άμεση επέμβαση ναυαγοσωστών επανήλθε.