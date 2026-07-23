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Η σύζυγός του ανέφερε ότι ο εκλιπών αντιμετώπιζε επί χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία απέδωσε στο μυστηριώδες Σύνδρομο της Αβάνας.

Το συγκεκριμένο σύνδρομο, που χαρακτηρίζεται από νευρολογικά συμπτώματα, έχει καταγραφεί σε περισσότερες από 1.500 περιπτώσεις Αμερικανών αξιωματούχων παγκοσμίως από το 2016.

Η ακριβής αιτία των περιστατικών παραμένει αδιευκρίνιστη, αν και ερευνάται η πιθανή χρήση όπλων κατευθυνόμενης ενέργειας ή μικροκυμάτων από ξένες δυνάμεις.

Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν εσωτερικά το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ρωσίας, ενώ πρόσφατες δοκιμές σε όπλα μικροκυμάτων προκάλεσαν βλάβες παρόμοιες με τα συμπτώματα των ασθενών.

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Ο πρώην διευθυντής της CIA, Τζέιμς Γούλσεϊ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, ο Γούλσεϊ πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο στο σπίτι του στην Ουάσινγκτον, ενώ τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας που, όπως υποστήριξε η ίδια, συνδέονταν με το μυστηριώδες «Σύνδρομο της Αβάνας», μια πάθηση που έχει αναφερθεί από Αμερικανούς αξιωματούχους σε διάφορα σημεία του κόσμου.

Ο Γούλσεϊ υπηρέτησε ως επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) για δύο χρόνια, μετά τον διορισμό του από τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Θεωρείται ένας από τους υψηλότερα ιστάμενους Αμερικανούς αξιωματούχους που φέρεται να επηρεάστηκαν από τη συγκεκριμένη πάθηση.

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CIA extends our condolences to the family and loved ones of former Director James Woolsey. He was a great patriot who served his country as Director of Central Intelligence, Undersecretary of the Navy, Ambassador, and attorney. pic.twitter.com/v9u93ooC41 — CIA (@CIA) July 22, 2026

Πάνω από 1.500 αναφορές για το «Σύνδρομο της Αβάνας»

Το λεγόμενο «Σύνδρομο της Αβάνας» έκανε την εμφάνισή του το 2016, όταν Αμερικανοί διπλωμάτες που υπηρετούσαν στην Κούβα άρχισαν να αναφέρουν ανεξήγητα νευρολογικά προβλήματα. Από τότε έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.500 παρόμοιες περιπτώσεις σε διπλωμάτες, στρατιωτικούς και στελέχη των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών σε δεκάδες χώρες.

Η αμερικανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί για την πάθηση τον όρο «Ανώμαλα Περιστατικά Υγείας» (Anomalous Health Incidents – AHI). Η ακριβής αιτία της παραμένει άγνωστη, ωστόσο ορισμένοι αξιωματούχοι και ερευνητές έχουν εκτιμήσει ότι ενδέχεται να σχετίζεται με τη χρήση όπλων μικροκυμάτων ή άλλων μορφών κατευθυνόμενης ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά, άλλες επιστημονικές μελέτες έχουν αμφισβητήσει αυτή τη θεωρία και δεν έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα.

Τα συμπτώματα που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν πόνο στα αυτιά, απώλεια μνήμης, έντονη κόπωση, ημικρανίες, ζαλάδες, προβλήματα στις γνωστικές λειτουργίες και απώλεια ακοής.

Η σύζυγός του, Κοντσίτα Σάρνοφ Γούλσεϊ, δήλωσε στην Washington Post ότι ο πρώην επικεφαλής της CIA έδωσε για χρόνια μάχη με την ασθένεια, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει αποτελεσματική θεραπεία. «Ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο προσπαθώντας να βρούμε μια θεραπεία και μια αγωγή, που δυστυχώς δεν βρήκαμε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως υποστήριξε, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν μετά από ένα περιστατικό στην Ουάσινγκτον το 2017 και ένα ακόμη στην Κωνσταντινούπολη το 2018.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν εσωτερικά ότι η Ρωσία ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις που συνδέονται με το «Σύνδρομο της Αβάνας».

Παράλληλα, το CBS News αποκάλυψε ότι το 2024 Αμερικανοί πράκτορες φέρεται να αγόρασαν μυστικά από ρωσικό εγκληματικό δίκτυο ένα μικροποιημένο όπλο μικροκυμάτων, έναντι περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος που υποστηριζόταν από το Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε στρατιωτικό εργαστήριο των ΗΠΑ προκάλεσαν νευρολογικές βλάβες παρόμοιες με εκείνες που έχουν εμφανίσει ασθενείς οι οποίοι αναφέρουν συμπτώματα του «Συνδρόμου της Αβάνας».

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Με πληροφορίες από The Guardian