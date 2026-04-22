Συνεχίστηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών η δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι, με τις καταθέσεις των μαρτύρων να συνοδεύονται από εντάσεις και εμφανείς αντιφάσεις.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η σύζυγος του πρώτου κατηγορούμενου αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή της οικογένειάς της σε πυροβολισμούς την επίμαχη ημέρα. Όπως ανέφερε, «δεν ρίξαμε, ούτε ακουγόταν κάτι από εμάς», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι εκείνη την περίοδο βίωναν προσωπικό πένθος. «Είχα χάσει τους γονείς μου και δεν υπήρχε κανένα γλέντι», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια επέμεινε ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα σχετικό με το περιστατικό, τονίζοντας πως «εγώ δεν άκουσα πυροβολισμούς» και πως ενημερώθηκαν εκ των υστέρων: «την επόμενη μέρα ήρθαν οι αστυνομικοί και τότε μάθαμε για το παιδί». Σε ερώτηση της έδρας για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ανέφερε ότι «ακούστηκε στη γειτονιά ότι είχε πιει και έριξε με καραμπίνα», διευκρινίζοντας όμως ότι πρόκειται για πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνει προσωπικά.

Ακολούθησε η κατάθεση ακόμη ενός μάρτυρα, η οποία προκάλεσε ερωτήματα ως προς την αξιοπιστία της. Ενώ σε προηγούμενη κατάθεσή του είχε δηλώσει ότι διαμένει στην περιοχή, αυτή τη φορά υποστήριξε το αντίθετο. «Δεν μένω εκεί, απλώς είχα ένα εργαστήριο», είπε, προσθέτοντας πως «δεν ήμουν παρών εκείνη την ημέρα και έμαθα τι έγινε μετά από κάποιες μέρες».

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι είχε βρει στο παρελθόν σφαίρες στον χώρο του και είχε απευθυνθεί στις αρχές, λέγοντας: «είχα καλέσει την αστυνομία γιατί είχα εντοπίσει φυσίγγια στο οικόπεδο». Όταν του επισημάνθηκε η αντίφαση, απάντησε: «ίσως τότε να εκφράστηκα λάθος, αλλά δεν κατοικώ εκεί».

Η παρουσία των γονιών και των συμμαθητών του 11χρονου στη δικαστική αίθουσα ήταν και πάλι έντονη, με το αίτημα για δικαίωση να παραμένει ισχυρό. Η διαδικασία διεκόπη λόγω απουσίας μαρτύρων, με το δικαστήριο να διατάσσει τη βίαιη προσαγωγή τους και να ορίζει τη συνέχεια της δίκης για τις 5 Μαΐου.

