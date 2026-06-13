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Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (13/6), όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός με τραύματα από πυροβόλο όπλο στην περιοχή των Εξαρχείων.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα είναι περίπου 35 ετών, πιθανά αραβικής καταγωγής, και βρέθηκε στα σκαλοπάτια, στη διασταύρωση των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη.



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Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς, οι οποίοι προσπαθούν μέσα από την αυτοψία του σημείου, βίντεο από κάμερες ασφαλείας και πιθανούς μάρτυρες να συλλέξουν στοιχεία για τη δολοφονία, τον δράστη και το θύμα.