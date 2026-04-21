Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017, έξω από το 6ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών για τον θάνατο του 11χρονου μαθητή από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. (EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ)

Με έντονη συγκινησιακή φόρτιση ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από «αδέσποτη» σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδι το καλοκαίρι του 2017.

Πρώτη ανέβηκε στο βήμα η μητέρα του παιδιού, Διονυσία Σουλούκου, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της, όταν ο γιος της κατέρρευσε αιφνίδια στον χώρο της εκδήλωσης.

Advertisement

Advertisement

Στο εδώλιο κάθονται δύο άνδρες Ρομά, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές ως εμπλεκόμενοι στους άσκοπους πυροβολισμούς που φέρονται να προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού. Ο πρώτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Καταθέσεις γονιών Μάριου Σουλούκου

Η μητέρα του Μάριου, η οποία ήταν παρούσα ως εκπαιδευτικός στη σχολική γιορτή, περιέγραψε ότι το παιδί ανυπομονούσε για τη συγκεκριμένη ημέρα και συμμετείχε με χαρά στην εκδήλωση. Όπως κατέθεσε, η αρχική αίσθηση ήταν ότι ο μικρός είχε πέσει και τραυματιστεί, χωρίς να είναι αντιληπτό πως είχε δεχθεί πυροβολισμό. «Τον είδα πεσμένο στο έδαφος και στην αρχή δεν μπορούσα να φανταστώ τι είχε συμβεί», ανέφερε, περιγράφοντας το σοκ που βίωσε όταν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε και στη συχνότητα με την οποία σημειώνονταν πυροβολισμοί στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων. Όπως σημείωσε, περιστατικά με σφαίρες που καταλήγουν σε κατοικημένους χώρους έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, γεγονός που –κατά την ίδια– καταδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο πατέρας του παιδιού, Αθανάσιος Σουλούκος, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές ώρες που ακολούθησαν στο νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, αρχικά δεν είχε γίνει αντιληπτό ότι το παιδί είχε χτυπηθεί από σφαίρα, κάτι που διαπιστώθηκε την επόμενη ημέρα. Εξέφρασε επίσης την οδύνη και τις ενοχές που αισθάνεται για το γεγονός ότι η οικογένεια βρέθηκε σε έναν χώρο όπου σημειώνονταν συχνά άσκοποι πυροβολισμοί.

Ο πατέρας του Μάριου έκανε λόγο για ένα χρόνιο πρόβλημα στην περιοχή, περιγράφοντας ότι οι κάτοικοι έρχονται συχνά αντιμέτωποι με παρόμοια περιστατικά, ενώ υποστήριξε ότι, παρά τα μέτρα που είχαν ληφθεί κατά καιρούς, το φαινόμενο δεν έχει εξαλειφθεί.

Στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκαν φίλοι, συμμαθητές του 11χρονου και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι παρακολούθησαν τη διαδικασία φορώντας μαύρα μπλουζάκια με το όνομα του παιδιού, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του. Η παρουσία τους αποτέλεσε μια συμβολική κίνηση συμπαράστασης προς τους γονείς, που συνεχίζουν να διεκδικούν δικαίωση για τον άδικο χαμό του παιδιού τους.

Ο δικηγόρος Αθηνών Θεόδωρος Μαντάς παρίσταται ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας κατά των κατηγορουμένων, εκπροσωπώντας τους γονείς του θύματος.

(Πηγή: dikastiko.gr)