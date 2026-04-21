Ξεκινάει σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας η δίκη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα τον Ιούνιο του 2017 στο Μενίδι.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου παραπέμπονται δύο Ρομά που ταυτοποιήθηκαν μετά από πολυετή έρευνα, με το σχετικό βούλευμα να αποδίδει στον πρώτο την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και στον δεύτερο την απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Φωτο αρχείου

Η τραγωδία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής στο προαύλιο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, λίγα μέτρα μακριά από τη μητέρα του παιδιού, η οποία υπηρετούσε εκεί ως δασκάλα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση και προέβαιναν σε άσκοπους πυροβολισμούς.

Το βούλευμα περιγράφει χαρακτηριστικά για τον πρώτο κατηγορούμενο πως «γνώριζε ότι από την πράξη του ενδέχεται να σκοτώσει άλλον και το αποδέχτηκε. Ειδικότερα, έκανε άσκοπη χρήση ραβδωτού πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 9mm Parabellum και ενώ γνώριζε ότι από τους άσκοπους αυτούς πυροβολισμούς του […] εντός πυκνοκατοικημένης αστικής περιοχής […] ενδέχεται κάποια από τις βολίδες του όπλου αυτού να σκοτώσει άνθρωπο».

(Πηγή: dikastiko.gr)