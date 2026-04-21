Για το περιστατικό με τη 13χρονη στο Χαϊδάρι, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, μίλησε η διευθύντρια του σχολικού συγκροτήματος.



Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» της τηλεόρασης του Aplha η διευθύντρια του σχολείου ανέφερε ότι το κοριτσάκι έπεσε με το κεφάλι στο έδαφος, ενώ όπως υπογράμμισε στο μπαλκόνι όπως σημειώθηκε το περιστατικό δεν υπάρχιε κανένα κατασκευαστικό πρόβλημα.



Όπως είπε «την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η αστυνομία ερευνά το συμβάν. Πήγε και νοσηλεύτρια στο σχολείο και έσπευσε αμέσως. Πήγε και το ΕΚΑΒ άμεσα. Δεν είχαμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Έπεσε με το κεφάλι».





Όπως είπε, επικαλούμενη τη μαρτυρία της νοσηλεύτριας που αντίκρισε την 13χρονη αμέσως μετά την πτώση «το κοριτσάκι δεν είχε τις αισθήσεις του», ενώ έστειλε τις ευχές της για άμεση ανάρρωση.



«Κάτι άκουσα ότι καθόταν πάνω στην κουπαστή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μαντράκι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάτι κατασκευαστικό εδώ», κατέληξε η διευθύντρια του σχολείου.



Πλέον το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την πτώση της 13χρονης από το μπαλκόνι του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι (20.4.2026), ενώ η ανήλικη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πολύωρο χειρουργείο και βαριές κακώσεις.

Οι νέες μαρτυρίες περιπλέκουν την υπόθεση και εντείνουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες του περιστατικού, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον της 13χρονης τονίζουν πως πρόκειται για ατύχημα ενώ σημειώνουν πως βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και κάθε παλμός της που καταγράφεται είναι εξαιρετικά κρίσιμος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που δημοσίευσε ο ANT1 το κορίτσι φαίνεται να ακούστηκε να λέει ότι θα πηδήξει. Ακόμα, άνδρας που έχει σχέση με το σχολείο υποστήριξε ότι «είναι δύσκολο να ήταν ατύχημα, δεν γίνεται να πέσεις σε αυτό το σημείο». Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Νωρίτερα ακόμα η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον ANT1 ανέφερε ότι υπάρχουν άλλες μαρτυρίες ότι το παιδί καθόταν στο κάγκελο.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν καταφέρει να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να την έσπρωξε κάποιος μαθητής καθώς και να υποχώρησε κάποιο φθαρμένο κάγκελο που ήταν πάνω στο τοιχίο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι καθηγητές έκαναν συχνά παρατηρήσεις στους μαθητές να μην κάθονται στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, λίγο πριν γίνει το φρικτό ατύχημα καθηγητές είχαν απομακρύνει μαθητές που στέκονταν στο επίμαχο σημείο στο μπαλκόνι του 1ου ορόφου στο σχολείο.

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΤάεΚβοΝτο

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντο εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την αμέριστη συμπαράστασή της στην οικογένεια της 13χρονης αθλήτριάς μας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από μπαλκόνι στο σχολείο της.

Η μικρή αθλήτρια, που ανήκει στο δυναμικό της ομοσπονδίας και εκπροσωπεί τις αξίες του αθλήματός μας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο, δίνοντας τον δικό της αγώνα.

Οι σκέψεις όλων μας, προπονητών, αθλητών και μελών της ομοσπονδίας, είναι στραμμένες σε εκείνη και τους οικείους της. Ευχόμαστε ολόψυχα η 13χρονη αθλήτριά μας να βγει νικήτρια και από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια υγείας και να επιστρέψει σύντομα στους χώρους προπόνησης και στην καθημερινότητά της».

Ψυχολογική υποστήριξη στους συμμαθητές της

«Είμαστε σε επαφή με τους γονείς. Η υπουργός Παιδείας χθες επισκέφθηκε δύο φορές το νοσοκομείο όπως και η διευθύντρια εκπαίδευσης και ψυχολόγοι. Ήδη έχουμε βάλει για τα παιδιά υποστήριξη από ομάδα της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), με σχολικό ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και επίσης από το ΚΕΔΑΣΥ» δήλωσε στην ΕΡΤ ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης.

