Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τέσσερα αποκεφαλισμένα πτώματα βρέθηκαν χθες Πέμπτη (4/6) από την αστυνομία στο εσωτερικό αυτοκινήτου που είχε εγκαταλειφθεί στα περίχωρα του κοινοβουλίου της πολιτείας Γκερέρο του Μεξικού, στην Τσιλπανσίνγκο (νότια).

Η Γκερέρο, διεθνώς γνωστή καθώς σε αυτή βρίσκεται η λουτρόπολη Ακαπούλκο, παραμένει θέατρο άγριων συγκρούσεων ανάμεσα σε καρτέλ για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Advertisement

Advertisement

Dejan cuatro cuerpos decapitados frente al congreso del estado de Guerrero https://t.co/i0dOiCuW9X pic.twitter.com/YFbyOmxvdr — Más Podio Noticias (@Maspodiomx) June 5, 2026

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν πως τα πτώματα εντοπίστηκαν μέσα σε μαύρες πλαστικές σακούλες μέσα στο όχημα που είχε εγκαταλειφθεί πίσω από το κτίριο του κοινοβουλίου.

Σε αυτή την παραθαλάσσια πολιτεία στο νότιο Μεξικό συγκρούονται κυρίως τα καρτέλ Λα Σιέρα και Λος Αρδίγιος.

Dejan cuatro cuerpos decapitados frente al Congreso del estado mexicano de Guerrero



🔗https://t.co/UdBYRFIvwc#ListínDiario pic.twitter.com/ZWJjpLUfI8 — LISTÍN DIARIO (@ListinDiario) June 5, 2026

Πριν από δυο εβδομάδες, κοινότητα αυτοχθόνων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πατρογονικά εδάφη της εξαιτίας βομβαρδισμών με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που αποδόθηκαν στο καρτέλ Λος Αρδίγιος.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)