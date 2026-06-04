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Οκτώ ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Πόλη του Μεξικού, η πρωτεύουσα μαστίζεται από μαζικές διαδηλώσεις εκπαιδευτικών και συνταξιούχων δικαστικών, ζητώντας αύξηση μισθών και κατάργηση του συνταξιοδοτικού νόμου.

Εκπαιδευτικοί και δικαστικοί στους δρόμους ενόψει της πρεμιέρας του Μουντιάλ

Η Πόλη του Μεξικού θα φιλοξενήσει τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ του Μεξικού και της Νότιας Αφρικής στο στάδιο Αζτέκα της πρωτεύουσας με την CNTE, ένα εθνικό συνδικάτο εκπαιδευτικών να απαιτεί από την κυβέρνηση να εκπληρώσει την προεκλογική της δέσμευση για κατάργηση ενός νόμου του 2007 που αναμόρφωσε το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, καθώς και αυξήσεις στους μισθούς.

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🇲🇽 🇺🇸 | Mexican riot police have fired tear gas at thousands of striking teachers in Mexico City.



The unrest exploded just 10 days before the capital hosts the opening match of the FIFA World Cup 2026.



Authorities erected heavy metal barricades to protect World Cup promotional… pic.twitter.com/dYftZoYqxy — contra (@contra_press) June 2, 2026

Οι διαδηλώσεις επικεντρώνονται στις λεωφόρους Ινσουρχέντες και Πασέο ντε λα Ρεφόρμα, δύο από τις πιο πολυσύχναστες και εμβληματικές λεωφόρους της πρωτεύουσας. Σε άλλα σημεία της πόλης, οι εκπαιδευτικοί απέκλειαν επίσης δρόμους, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος, ενώ έχουν γκρεμίσει αγάλματα ποδοσφαιριστών στην Πασέο ντε λα Ρεφόρμα. Για αυτό, αρκετές επιχειρήσεις είχαν τοποθετήσει μέχρι την Τετάρτη μεταλλικά και ξύλινα εμπόδια για να προστατευτούν.

Στο κέντρο της Πόλης του Μεξικού, συνταξιούχοι δικαστές και δικαστικοί λειτουργοί διαμαρτύρονταν επίσης, απαιτώντας αποζημιώσεις απόλυσης και συντάξεις μετά από μια σαρωτική δικαστική μεταρρύθμιση το 2024 που αναδιάρθρωσε το δικαστικό σύστημα της χώρας.

Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι οι μεξικανικές αρχές δεν θα καταστείλουν βιαίως τις διαδηλώσεις, προσπαθώντας να επιβάλλει την τάξη και να μην κλιμακώσει την κατάσταση

«Θέλουν να καταφύγουμε στην καταστολή ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου», δήλωσε στην καθημερινή της συνέντευξη τύπου, υποσχόμενη να μην το πράξει.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters