Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη, με τις Αρχές να εξετάζουν συνεχώς νέα δεδομένα που προκύπτουν. Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, ο 40χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα την ημέρα της εξαφάνισής της, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου καταγράφηκε για τελευταία φορά το στίγμα του κινητού της. Μετά το περιστατικό, εγκατέλειψε την περιοχή καλώντας ταξί.

Οι έρευνες έχουν ενταθεί και καλύπτουν μια ευρεία γεωγραφική έκταση, με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, ειδικών κλιμακίων της ΕΜΟΔΕ και εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης. Παράλληλα, αξιοποιούνται drones για την εξερεύνηση δύσβατων περιοχών, με το επίκεντρο να εντοπίζεται γύρω από τον Γιούχτα και τις Βασιλειές. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον εντοπισμό του οχήματος της αγνοούμενης, καθώς θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της υπόθεσης.

Σημαντική τροπή δίνει η είδηση ότι ο 40χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε εξωκλήσι στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, κοντά στην Παναγία την Καρδιώτισσα, στην Ξερή Καρά. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο. Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση, καθώς ο άνδρας είχε ήδη εξεταστεί από τις Αρχές χωρίς να προκύψουν επαρκή στοιχεία εις βάρος του.

Το γεγονός ότι δεν βρέθηκε κάποιο σημείωμα ή άλλη ένδειξη που να εξηγεί τις πράξεις του, αφήνει αναπάντητα ερωτήματα και διατηρεί ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.