Ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη, γεγονός που προκάλεσε την έντονη κινητοποίηση των αρχών και την έκδοση Silver Alert, καθώς τα ίχνη του αγνοούνται από την προηγούμενη Κυριακή (7/12).

Στην επιχείρηση που έχει στηθεί για τον εντοπισμό του 33χρονου, συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, ενώ το βάρος των ερευνών έχει πέσει στο χωριό Αποκόρωνας Χανίων, όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του.

Όπως δήλωσε η μητέρα του 33χρονου, το όχημα του γιου της παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως να κινήθηκε στα γύρω χωριά προκειμένου να αναζητήσει βοήθεια.

Στο σπίτι του στο Ηράκλειο εντοπίστηκε το πορτοφόλι του και άλλα προσωπικά αντικείμενα, ενώ όπως αποκαλύπτουν οικεία πρόσωπα του 33χρονου, τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα, που δεν αποκλείεται να σχετίζεται με την εξαφάνιση.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,92 μ., μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Το χρονικό της εξαφάνισης



Η εξαφάνιση του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου έγινε αντιληπτή το πρωί της Δευτέρας (8/12) καθώς ο ειδικευόμενος γιατρός στο Βενιζέλειο νοσοκομείο δεν εμφανίστηκε στην εργασία του, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στην οικογένειά του.

Κατά τις πρώτες ώρες των ερευνών, οι αρχές διαπίστωσαν ότι εκτός από τον 33χρονο απουσίαζε και το όχημά του, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, έχει εντείνει τον προβληματισμό και εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πώς αλλά και γιατί βρέθηκε εκεί.

(Με πληροφορίες από neakriti)