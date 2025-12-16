Ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα, φρόντισε να αναφερθεί στη διαδικασία της γήρανσης και τις αλλαγές που έχει αποφασίσει να κάνει τόσο στη ζωή, όσο και στην καριέρα του.

Συγκεκριμένα, επανέλαβε ότι πλέον θεωρεί τον εαυτό του πολύ μεγάλο για να υποδύεται τον πρωταγωνιστή ρομαντικών ταινιών στο σινεμά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν φιλάω πια κοπέλες στις ταινίες». Όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του Independent, o 64χρονος σταρ απόκαλυψε ότι η απόφαση αυτή ήρθε μετά τα 60, ανακαλώντας την συζήτησή του με την γυναίκα του, Αμάλ Κλούνεϊ.

Ο Αμερικανός ηθοποιός παντρεύτηκε τη Βρετανίδα δικηγόρο Αμάλ Αλαμουντίν το 2014 και το 2017 απέκτησαν δίδυμα παιδιά, τον Αλεξάντερ και την Έλα. «Προσπαθώ να ακολουθήσω τον δρόμο που ακολούθησε ο Πολ Νιούμαν», δήλωσε ο Κλούνεϊ στη Daily Mail. «Είπα: ”Εντάξει, δεν φιλάω πια κοπέλες”».

«Μπορώ ακόμα να παίζω μπάσκετ με τα παιδιά. Παίζω με 25χρονους. Μπορώ να σταθώ, είμαι σε καλή φυσική κατάσταση. Αλλά σε 25 χρόνια θα είμαι 85. Όσες μπάρες δημητριακών κι να φας, αυτός είναι ένας πραγματικός αριθμός”», εξήγησε ο ηθοποιός.

Σύμφωνα και με το δημοσίευμα του Variety, o Κλούνεϊ είχε δηλώσει ήδη από τον Μάρτιο ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει ξανά σε ρομαντικές ταινίες. «Είμαι 63 ετών. Δεν προσπαθώ να ανταγωνιστώ 25χρονους ηθοποιούς. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Δεν κάνω πια ρομαντικές ταινίες», είχε πει στην εκπομπή «60 Minutes».

Όσον αφορά το θέμα της σκηνοθεσίας, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα λόγω του ρόλου του πλέον ως πατέρας. «Έχω παιδιά οκτώ ετών, οπότε πρέπει να αλλάξω τις επαγγελματικές μου επιλογές και η σκηνοθεσία σημαίνει δέκα μήνες συνεχώς στον δρόμο», είχε πει στην Irish Examiner.

Ο Κλούνεϊ πρωταγωνιστεί στη ταινία «Jay Kelly» του Νόα Μπόμπακ, στην οποία υποδύεται έναν ηλικιωμένο ηθοποιό που ταξιδεύει στην Ευρώπη μαζί με τον επί χρόνια μάνατζέρ του, Ρον Σουκένικ (Άνταμ Σάντλερ), αναλογιζόμενοι τις επιλογές της ζωής τους.

Η ταινία είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 5 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από The Independent, Variety