Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο επανέλαβε ότι δεν έχει πρόθεση να περάσει πίσω από την κάμερα στο άμεσο μέλλον. Ο Αμερικανός σταρ, ο οποίος συμμετείχε σε συζήτηση με τον θρυλικό σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «A Year in TIME» του περιοδικού TIME στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η απόφασή του οφείλεται στο γεγονός ότι θεωρεί αδύνατο να σταθεί στο ύψος του Σκορσέζε.

«Κάποιοι με έχουν ρωτήσει αν θα ήθελα να σκηνοθετήσω. Τους απαντώ: “Δεν θα ήθελα ποτέ να σκηνοθετήσω. Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα που να πλησιάζει αυτό που κάνει ο Μάρτιν Σκορσέζε. Γιατί να το επιχειρήσω;”», ανέφερε ο 51χρονος Ντι Κάπριο. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας One Battle After Another πρόσθεσε, ωστόσο, ότι θα ήθελε στο παρελθόν να είχε κάνει ένα βήμα πίσω σε ορισμένες παραγωγές και να είχε «παρατηρήσει» πιο συνολικά τη διαδικασία της κινηματογραφικής δημιουργίας.

«Υποδύεσαι αυτούς τους χαρακτήρες και προσπαθείς να εισχωρήσεις όσο πιο βαθιά μπορείς στην ψυχή τους. Θα ήθελα πολύ να ήμουν περισσότερο θεατής… να παρακολουθώ τι κάνεις εσύ (Μάρτιν) πίσω από την κάμερα», είπε χαρακτηριστικά.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, σημείωσε: «Αν μετανιώνω για κάτι, είναι που δεν παρακολούθησα περισσότερο τη διαδικασία πίσω από την κάμερα». Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός -ο οποίος έχει συνεργαστεί μέχρι σήμερα σε έξι ταινίες με τον 83χρονο Σκορσέζε- μίλησε στη συνέχεια για τη μοναδική δημιουργική τους σχέση, επισημαίνοντας ότι προηγούνται «μήνες» προετοιμασίας και συζητήσεων πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

«Αυτός είναι σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος που δουλεύουμε μαζί… η δυνατότητα να συζητάμε σχεδόν επί μήνες, να κάνουμε ατελείωτες ερωτήσεις και να παίζουμε τον ρόλο του “συνήγορου του διαβόλου” σχετικά με προσεγγίσεις που ίσως δεν είναι οι πιο προφανείς», εξήγησε.

Συμπλήρωσε ότι το ίδιο συμβαίνει και στη νέα τους ταινία, τονίζοντας πως «πρόκειται για μία από τις πιο βαθιά εκπαιδευτικές εμπειρίες» της ζωής του. Παράλληλα, ο Ντι Κάπριο υπογράμμισε ότι η συνεργασία του με τον Σκορσέζε συγκαταλέγεται στις «πιο περήφανες στιγμές» της καριέρας του.

«Μεγάλωσα βλέποντας ταινίες από πολύ μικρός και ήθελα να γίνω ηθοποιός», ανέφερε. «Ο πατέρας μου με πήγαινε να δω τις ταινίες του Μάρτιν, αλλά και του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, και μου έλεγε: “Αν υπάρχει κάποιος με τον οποίο αξίζει να επιδιώξεις να συνεργαστείς στην καριέρα σου, τώρα που μπορείς να κάνεις ταινίες, είναι αυτός ο άνθρωπος”. Έτσι γνώρισα το έργο του Μάρτιν από πολύ νωρίς».

Η πρώτη συνεργασία του Ντι Κάπριο με τον Σκορσέζε ήταν το 2002 στην ταινία Gangs of New York. Έκτοτε ακολούθησαν ταινίες όπως The Aviator, The Departed και Killers of the Flower Moon.

Η έβδομη κοινή τους ταινία, με τίτλο What Happens at Night, βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο θα συμπρωταγωνιστήσει με την Τζένιφερ Λόρενς σε κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Πίτερ Κάμερον.

Με πληροφορίες από People

