Το «Zootopia 2» είναι επισήμως η ταινία του Χόλιγουντ με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς. Το animation της Disney συγκέντρωσε στο παγκόσμιο box office το εντυπωσιακό ποσό των 1,13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είκοσι μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία του, ξεπερνώντας τη live-action ταινία, επίσης της Disney, «Lilo & Stitch», οι εισπράξεις της οποίας είναι, σύμφωνα με το Variety, 1,03 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παγκοσμίως ωστόσο, η κορυφή για το 2025, ανήκει ακόμη στο κινεζικό blockbuster animation «Ne Zha 2», με 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το επικό «Avatar: Fire and Ash» του Τζέιμς Κάμερον, άλλη μία υπερπαραγωγή της Disney, θα μπορούσε να διεκδικήσει τον τίτλο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισπράξεις των δύο πρώτων ταινιών ήταν 2 δισεκατομμύρια δολάρια, όμως η τρίτη ταινία της τριλογίας θα κυκλοφορήσει στις 19 Δεκεμβρίου (18/12 στους ελληνικούς κινηματογράφους) και το πιθανότερο είναι ότι θα κάνει το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων μέσα στο 2026.

Η εξέλιξη ήταν δεδομένη: Το «Zootopia 2» πέρασε το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, μετά από 17 ημέρες στις αίθουσες. Το σίκουελ είναι πλέον η έβδομη ταινία κινουμένων σχεδίων με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών. Όπως επισημαίνει δε, το The Hollywood Reporter, η εκπληκτική απόδοση της αγαπημένης από κριτικούς και κοινό ταινίας, στη σκιά της επικείμενης συγχώνευσης Netflix-Warner Bros. (με όλες τις ανησυχίες που έχει προκαλέσει η θέση του επικεφαλής της πλατφόρμας ότι η κινηματογραφική εμπειρία έχει πεθάνει) είναι μία καλή απόδειξη ότι ο κόσμος πηγαίνει στο σινεμά.

Στο «Zootopia 2», οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Τζάρεντ Μπους – Μπάιρον Χάουαρντ («Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»).

Πάντως, μία άλλη ταινία της Disney, το «Ella McCay» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Λ. Μπρουκς, που έκανε πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο, καταποντίστηκε στο box office, με μόλις 2,4 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις (και budget 35 εκατομμύρια δολάρια).

Με πληροφορίες από Variety, Hollywood Reporter