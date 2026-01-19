Ο Roger Allers, γνωστός κυρίως για τη σκηνοθεσία της ταινίας animation «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» (1994), πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

Απεβίωσε αιφνίδια στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα, έπειτα από σύντομη ασθένεια, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Disney Animation στο The Hollywood Reporter.

Advertisement

Advertisement

Γεννημένος στις 29 Ιουνίου 1949 στη Νέα Υόρκη, είχε από νεαρή ηλικία πάθος για το animation. Απέκτησε πτυχίο καλών τεχνών από το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Αριζόνα και έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» για τη Walt Disney Animation Studios, σε συνεργασία με τον Rob Minkoff. Η ταινία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, με εισπράξεις που άγγιξαν τα 979 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, γεγονός που την κατέστησε την πιο εμπορική ταινία του 1994.

Roger Allers

Πριν από τον «Βασιλιά των Λιονταριών», είχε εργαστεί σε πολλές άλλες ταινίες κινουμένων σχεδίων της Disney, μεταξύ των οποίων τα «Αλαντίν», «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», «Η Μικρή Γοργόνα», «Όλιβερ και η Παρέα του» και «Οι Περιπέτειες του Μπέρναρντ και της Μπιάνκα στην Αυστραλία».

Επίσης συνέβαλε στην ανάπτυξη του «Tron» (1982), της πρώτης μεγάλης ταινίας που έκανε εκτεταμένη χρήση CGI.

«Ο Roger Allers ήταν ένας δημιουργικός οραματιστής, η συνεισφορά του οποίου στη Disney θα ζει για γενιές», ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ Άιγκερ. «Κατανοούσε τη δύναμη της σπουδαίας αφήγησης -το πώς αξέχαστοι χαρακτήρες, συναίσθημα και μουσική μπορούν να ενωθούν για να δημιουργήσουν κάτι διαχρονικό. Το έργο του βοήθησε να καθοριστεί μια ολόκληρη εποχή του animation που συνεχίζει να εμπνέει κοινό σε όλο τον κόσμο και είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όλα όσα προσέφερε στη Disney. Η σκέψη μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους και τους συνεργάτες του».

Ο Roger Allers υπέγραψε επίσης τη σεναριακή διασκευή του μιούζικαλ «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» για το Μπρόντγουεϊ μαζί με την Αϊρίν Μέκι, γεγονός που του χάρισε υποψηφιότητα για βραβείο Τόνι το 1998 στην κατηγορία καλύτερου λιμπρέτου μιούζικαλ.

Advertisement

Το 2006 συν-σκηνοθέτησε την ταινία κινουμένων σχεδίων «Open Season» για τα Sony Studios και το 2015 έγραψε και σκηνοθέτησε την animated διασκευή του έργου του Χαλίλ Γκιμπράν «Ο Προφήτης».

Έλαβε επίσης υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ταινίας μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων για το «The Little Matchgirl» (2006).

Στα υπόλοιπα έργα του περιλαμβάνονται τα «Watership Down», «The Bugs Bunny/Road Runner Movie», «Return to Never Land», «Ted», «Back to the Jurassic» και «Ted 2».

Advertisement

«Πού και πού, η ζωή φέρνει στον δρόμο μας κάποιον που μας βοηθά να βλέπουμε πιο καθαρά», έγραψε ο παραγωγός του Βασιλιά των Λιονταριών, Don Hahn. «Ο Ρότζερ ήταν αυτός ο άνθρωπος για μένα -και για τόσους πολλούς από εμάς που συνεργαστήκαμε μαζί του. Ήταν σπάνια περίπτωση ανθρώπου: αστείρευτα περίεργος, παιχνιδιάρης και βαθιά ανθρώπινος, πάντα πρόθυμος να αφηγείται ιστορίες που μας υπενθυμίζουν το θαύμα της ζωής. Θα ζει μέσα από το έργο του και στις καρδιές όλων μας που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε».