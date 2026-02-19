Η Μάιλι Σάιρους επιστρέφει για ακόμη μία φορά στο ρόλο της Hannah Montana και στην Disney, καθώς θα συμμετάσχει στο επετειακό επισόδειο με τίτλο, «Hannah Montana 20th Anniversary Special» του Disney+.

«Η Hannah Montana θα είναι πάντα κομμάτι του ποια είμαι. Αυτό που ξεκίνησε ως μια τηλεοπτική σειρά εξελίχθηκε σε μια κοινή εμπειρία που διαμόρφωσε τη ζωή μου και τη ζωή τόσων πολλών θαυμαστών, και θα είμαι για πάντα ευγνώμων για αυτή τη σύνδεση», δήλωσε η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια.

Η Σάιρους ήταν μόλις 14 ετών όταν της δόθηκε η ευκαιρία να ενσαρκώσει την Hannah Montana με πολλούς να την χαρακτηρίζουν ως παιδί-φαινόμενο. «Το γεγονός ότι εξακολουθεί να σημαίνει τόσα πολλά για τον κόσμο, όλα αυτά τα χρόνια μετά, είναι κάτι που με κάνει πολύ περήφανη. Αυτό το ”Hannahversary” είναι ο δικός μου τρόπος να γιορτάσω και να ευχαριστήσω τους θαυμαστές που στάθηκαν στο πλευρό μου για 20 χρόνια».

Όπως αναφέρεται και στο Variety, τα γυρίσματα του αφιερώματος θα γίνουν με την παρουσία κοινού στο στούντιο και θα περιλαμβάνει μια συνέντευξη της Σάιρους, την οποία θα συντονίσει η Άλεξ Κούπερ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει εμβληματικές και αγαπημένες σκηνές της σειράς, ενώ θα παρουσιαστεί και υλικό που δεν έχει προβληθεί ποτέ ξανά, καθώς και αναπαραστάσεις των σκηνικών.

«Η “Hannah Montana” αποτέλεσε σημαντική πηγή έμπνευσης για τους θαυμαστές, κάνοντας τους να τραγουδήσουν δυνατά και να αγκαλιάσουν κάθε πλευρά του ευατού τους, γι’ αυτό και η κληρονομιά της συνεχίζει να λάμπει μέσα στις γενιές», δήλωσε η Ayo Davis, πρόεδρος του Disney Branded Television.

Μέσα από την περσόνα της Hannah Montana, η Σάιρους εξασφάλισε τη δική της θέση ανάμεσα στις διασημότητες, όταν έκανε πρεμιέρα το 2006. Η σειρά προβλήθηκε τελικά για τέσσερις σεζόν στο Disney Channel, κατά τη διάρκεια των οποίων απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες για Emmy στην κατηγορία καλύτερου παιδικού προγράμματος.

Το επετειακό αφιέρωμα, «Hannah Montana 20th Anniversary Special», θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 24 Μαρτίου.

Με πληροφορίες από Variety, Deadline