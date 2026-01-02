Το «Zootopia 2» είναι πλέον η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία της Walt Disney Animation, με 1,46 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο boc office. Κατέρριψε το ρεκόρ που κατείχε το «Frozen 2», το οποίο είχε φέρει στα ταμεία 1,45 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019.

Η ταινία «Zootopia 2» συγκέντρωσε 333 εκατομμύρια δολάρια στις αμερικανικές αίθουσες και το εντυπωσιακό ποσό των 1,13 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκτός ΗΠΑ . Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των Χριστουγέννων, σημείωσε άνοδο -παρότι στην πέμπτη εβδομάδα προβολής της-, προσθέτοντας 87,9 εκατομμύρια δολάρια στο ήδη εντυπωσιακό σύνολο.

Το «Zootopia 2» πέρασε το «φράγμα» του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, μετά από 17 ημέρες στις αίθουσες.

Σύμφωνα με το Variety, καταγράφει ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία στην Κίνα, όπου πολλές ταινίες του Χόλιγουντ έχουν αποτύχει εισπρακτικά τα τελευταία χρόνια. Μόνο στα κινέζικα ταμεία, η ταινία «Zootopia 2» έχει ήδη ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο συνολικό ποσό για μια αμερικανική ταινία μέχρι σήμερα.

Η μόνη άλλη ταινία με καλές επιδόσεις είναι η παραγωγή επίσης της Disney, «Avatar: Fire and Ash» του Τζέιμς Κάμερον, που οδεύει προς το 1 δισεκατομμύριο δολάρια -μετά την πρεμιέρα της στις 19 Δεκεμβρίου- το οποίο αναμένεται να περάσει εντός των προσεχών ημερών.

Μαζί με το «Zootopia 2», μόνο τρεις ταινίες ξεπέρασαν το 2025 το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως: η live-action ταινία της Disney «Lilo & Stitch», η οποία έχει φέρει 1,03 δισεκατομμύρια δολάρια, και η κινεζική ταινία κινουμένων σχεδίων «Ne Zha 2», η ταινία της χρονιάς με τις υψηλότερες εισπράξεις -περισσότερα από 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια.