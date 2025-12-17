Ζούμε αναμφίβολα σε παράξενες εποχές αλλά η νέα αλλόκοτη τάση που καταγράφεται εσχάτως στην Κίνα δύσκολα βρίσκει εξήγηση: ενθουσιασμένοι με την εμπορική επιτυχία του Zootopia 2 σινεφίλ σπεύδουν να προμηθευτούν δηλητηριώδεις οχιές ως… κατοικίδια.

Ο χαρακτήρας της ταινίας Gary De’Snake έχει ενθουσιάσει τα πλήθη σε τέτοιο βαθμό, που κάποιοι φτάνουν στο σημείο να δώσουν ποσά που ξεπερνούν τα 250 ευρώ για να βάλουν στο σπίτι τους ένα επικίνδυνο φίδι που να μοιάζει με το κινηματογραφικό καρτούν, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Cnn.com.

Η ινδονησιακή οχιά με το ιδιαίτερο μπλέ χρώμα της κοστίζει από μερικές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες γιουάν.

Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης The Paper, aπό την κυκλοφορία της ταινίας και έπειτα οι μεγάλες κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν δει μια αύξηση στις αναζητήσεις για την «νησιωτική οχιά μπαμπού», όπως είναι γνωστή.

Τα εν λόγω ερπετά έχουν κερδίσει ολοένα και περισσότερο απήχηση στους Κινέζους. Περισσότεροι από 17 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα είχαν στην κατοχή τους εξωτικά κατοικίδια μέχρι το τέλος του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Το μέγεθος της αγοράς πλησίαζε τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Περισσότερο από το 60% αυτών των χρημάτων προέρχονταν από τη Gen Z σύμφωνα με τα στοιχεία.

Μια έκθεση του 2025 σχετικά με τη βιομηχανία κατοικίδιων ζώων στην Κίνα διαπίστωσε ότι τα φίδια αποτελούν πάνω από το 50% των ερπετών που διατηρούνται ως κατοικίδια.

Τα περισσότερα από αυτά τα ερπετά εκτρέφονται και εξημερώνονται από ανθρώπους πριν πωληθούν σε φυσικά καταστήματα, ενώ κάποια είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτυακών πωλητών που συνήθως τα αποστέλλουν απευθείας στους αγοραστές.

Σύμφωνα με τους κινεζικούς νόμους, η αποστολή «διάφορων ζωντανών ζώων» ή «επικίνδυνων αντικειμένων, όπως τοξίνες» απαγορεύεται, αλλά η εκτροφή της ινδονησιακής οχιάς δεν είναι παράνομη.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αγορά ενός εξαιρετικά δηλητηριώδους φιδιού στο διαδίκτυο έχει προκαλέσει ανησυχία στις αρχές.

Η ταινία – η οποία κυκλοφόρησε προς το τέλος του Έτους του Φιδιού στο κινεζικό ζωδιακό κύκλο – έχει γίνει η πιο εισπρακτική ξένη ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών στην Κίνα, με έσοδα άνω των 3,55 δισεκατομμυρίων γιουάν (503 εκατομμύρια δολάρια) μέχρι στιγμής στο box office. Το ρεκόρ κατείχε προηγουμένως η πρώτη ταινία «Zootopia», που κυκλοφόρησε το 2016.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ταινία «Zootopia 2» έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στα box office.