Λίαμ Νίσον, αλλά και Μπρένταν Φρέιζερ, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ σε ρόλο-έκπληξη,

Αλεχάντρο Αμενάμπαρ με Θερβάντες, ένα animation υποψήφιο στα φετινά Όσκαρ και ένα ελληνικό ντοκιμαντέρ. Αυτές είναι οι εννέα ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Οικογένεια Προς Ενοικίαση

Ο Phillip είναι ένας μεσήλικας Αμερικανός ηθοποιός που μετακόμισε στο Τόκιο όταν πήρε έναν ρόλο σε διαφήμιση οδοντόκρεμας. Επτά χρόνια μετά, οι δουλειές έχουν στερέψει και, όταν ο ατζέντης του τον στέλνει βιαστικά σε μια δουλειά που προϋποθέτει να φοράει μαύρο κοστούμι, αρπάζει την ευκαιρία. Όταν φτάνει όμως, συνειδητοποιεί ότι κλήθηκε να υποδυθεί έναν άνθρωπο που πενθεί, στην κηδεία ενός άνδρα που βρίσκεται, ζωντανός ακόμα, στο ανοιχτό φέρετρο. Όταν η τελετή τελειώνει, συνειδητοποιεί ότι ο άνδρας πλήρωσε μια επιχείρηση για να σκηνοθετήσει την ίδια του την κηδεία, ώστε να ακούσει εγκωμιαστικούς επικήδειους. Μετά το αρχικό σοκ του για την ύπαρξη μιας τέτοιας υπηρεσίας, ο Phillip δέχεται να συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και αρχίζει να εργάζεται για την εταιρεία.

Μια τρυφερή ιστορία με τον Μπρένταν Φρέιζερ, στον πρώτο πρωταγωνιστικό του ρόλος μετά το Όσκαρ του 2023, σε σκηνοθεσία της Hikari (Beef, Tokyo Vice, 37 Seconds). Η Hikari, που γεννήθηκε στην Οσάκα, άρχισε να εξερευνά τη «βιομηχανία της οικογένειας προς ενοικίαση» που δραστηριοποιείται σε όλη την Ιαπωνία το 2018. Η πρακτική της ενοικίασης τέτοιων ηθοποιών ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80, όπως ανακάλυψε όταν ξεκίνησε την έρευνά της. «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 300 τέτοιες εταιρείες στην Ιαπωνία», λέει η σκηνοθέτις. «Σε μια μεγάλη πόλη όπως το Τόκιο, ή ακόμη και σε μια επαρχιακή κωμόπολη, μπορεί να νιώσεις απομόνωση. Όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα αναζητούσαν τη σύνδεση. Παρότι πληρώνουν για την υπηρεσία, υπάρχει το περιθώριο να νιώσουν αισθήματα γνήσιας φιλίας στις λίγες ώρες που περνούν μαζί. Και οι ίδιοι οι ηθοποιοί είναι 100% αφοσιωμένοι στη σχέση και βρίσκουν τη δική τους σύνδεση μέσα στην κοινότητα. Οι ρόλοι μπορεί να φαίνονται ψεύτικοι, αλλά το συναίσθημα είναι αληθινό».

Θανάσιμη Απειλή

Ο Τίκεϊκ και η Ναόμι, δύο νεαροί υπάλληλοι μιας εταιρείας αποθήκευσης που χτίστηκε στη θέση μιας παλιάς αμερικανικής στρατιωτικής βάσης, έχουν την πιο τρελή νυχτερινή βάρδια τους, όταν ένας παρασιτικός μύκητας δραπετεύει από το χαμηλότερο επίπεδο της βάσης, όπου είχε σφραγιστεί από την κυβέρνηση δεκαετίες πριν. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει κάτω από το έδαφος, αυτός ο εξαιρετικά μεταδοτικός μικροοργανισμός πολλαπλασιάζεται και εξαπολύει τον τρόμο του στους κατοίκους της εγκατάστασης – ανθρώπους και άλλους. Καθώς ο χρόνος τελειώνει, εναπόκειται στον Τίκεϊκ και τη Ναόμι, με τη βοήθεια ενός πράκτορα βιοτρομοκρατίας, να περιορίσουν την ταχέως μεταλλασσόμενη απειλή και να αποτρέψουν την εκρηκτική εξαφάνιση της ίδιας της Ανθρωπότητας. Κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Cold Storage» του σεναριογράφου David Koepp (Jurassic Park, Spider-Man, Mission: Impossible). Σκηνοθεσία Τζόνι Κάμπελ. Πρωταγωνιστούν Λίαμ Νίσον, Τζο Κίρι, Τζορτζίνα Κάμπελ, Λέσλι Μάνβιλ, Σόσι Μπέικον και Βανέσα Ρεντγκρέιβ.

Pillion

Ένας συνεσταλμένος άνδρας γνωρίζει τυχαία έναν γοητευτικό μοτοσικλετιστή και ξεκινά μαζί του, ως υποτακτικός, μια BDSM σχέση που θα αλλάξει τη ζωή του. Με πρωταγωνιστές τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ και τον Χάρι Μέλινγκ, η ταινία ισορροπεί ανάμεσα σε τολμηρό ερωτισμό και μηχανές μεγάλου κυβισμού, καταλήγοντας σε ένα απρόσμενα τρυφερό ερωτικό γράμμα για όσους βρίσκουν τον εαυτό τους στη θέση του συνοδηγού. Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών 2025, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στα Βρετανικά Βραβεία Ανεξάρτητου Κινηματογράφου 2025. Σκηνοθεσία Χάρι Λάιτον. Το σενάριο βασίζεται στη νουβέλα «Box Hill» του Άνταμ Μαρς-Τζόουνς.

.

Ο Αιχμάλωτος

Αλγέρι, 1575. Ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες, ένας τραυματισμένος 28χρονος ναύτης του Ισπανικού Ναυτικού, κρατείται αιχμάλωτος από Οθωμανούς κουρσάρους. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα κι ένας σκληρός θάνατος τον περιμένει αν οι συμπατριώτες δεν καταφέρουν να πληρώσουν σύντομα τα λύτρα. Μέσα όμως στα στενά όρια του κελιού του, ο Θερβάντες ανακαλύπτει ένα απροσδόκητο καταφύγιο: την τέχνη της αφήγησης. Οι ιστορίες του, φτιαγμένες με αντοχή και ελπίδα, καθηλώνουν τους συγκρατούμενούς του και τραβούν την προσοχή του Χασάν, του αινιγματικού και φοβερού Μπέη του Αλγερίου. Καθώς γεννιέται μια μυστική σχέση ανάμεσα στον αιχμάλωτο και τον δεσμώτη του, οι υποψίες αυξάνονται μέσα σε μια πόλη που βράζει από εντάσεις και ο Θερβάντες, καθοδηγούμενος από μία ακλόνητη αισιοδοξία, καταστρώνει ένα τολμηρό σχέδιο για την ελευθερία του. Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός των «Η Θάλασσα Μέσα μου« και «Οι Άλλοι», Αλεχάντρο Αμενάμπαρ, επιστρέφει με την πραγματική ιστορία ενός από τους κορυφαίους συγγραφείς της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Πρωταγωνιστούν Χούλιο Πένια, Αλεσάντρο Μπόργκι, Μιγκέλ Ρελάν.

Λευκά Ορη

Κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα Λευκά Όρη θα αποτελέσουν τον προμαχώνα της κρητικής Αντίστασης ενάντια στην Ναζιστική Κατοχή, εφαλτήριο για τους αντάρτες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, οι οποίοι με τα σαμποτάζ τους προκαλούν ισχυρά πλήγματα στους Ναζί. Ωστόσο, το 1946, λίγους μόλις μήνες μετά την απελευθέρωση της χώρας από τους κατακτητές, ένας νέος αντάρτικος στρατός συγκροτείται από τα «υλικά» της Αντίστασης. Αυτή την φορά όμως, για έναν καταστροφικό, ολοκληρωτικό πόλεμο – μία πολεμική, κοινωνική και ταξική αναμέτρηση που όμοια της δεν έχει υπάρξει. Το ντοκιμαντέρ θέτει στο επίκεντρο του τον αντιστασιακό, μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, πολιτικό κρατούμενο για σχεδόν είκοσι χρόνια και συγγραφέα Λευτέρη Ηλιάκη (1924 – 2017). Ο Αλέξανδρος Παπαθανασίου, σκηνοθέτης της ταινίας με έδρα το Λονδίνο, πηγαινοερχόταν επί σειρά ετών από την Αγγλία στην Κρήτη με στόχο να προλάβει να καταγράψει την μαρτυρία του Λευτέρη Ηλιάκη.

Το Σφύριγμα του Θανάτου

Μια αταίριαστη ομάδα ανυποψίαστων μαθητών λυκείου ανακαλύπτει ένα αρχαίο καταραμένο αζτεκικό αντικείμενο. Η παρέα με τρόμο αντιλαμβάνεται ότι, φυσώντας το και ακούγοντας τον τρομακτικό ήχο που εκπέμπει, καλούν κοντά τους, τους μελλοντικούς τους θανάτους. Ο λόγος για μία «σφυρίχτρα θανάτου» των Αζτέκων σε σχήμα κρανίου, ο ήχος της οποίας μοιάζει με κραυγή και θεωρείται ο πιο τρομακτικός ήχος του κόσμου. Εφηβικό slasher σε σκηνοθεσία του Κόριν Χάρντι, που έχει διαπρέψει σε ταινίες και σειρές τρόμου (The Nun, Gangs of London), με τους Ντάφνι Κιν, Σοφί Νελίς, Σκάι Γιανγκ, Τζαλέιλ Σουέιμπι.

Αρκο (Arco)

Το 2075, η 10χρονη Ίρις βλέπει ξαφνικά ένα μυστηριώδες αγόρι με στολή ουράνιου τόξου να πέφτει από τον ουρανό. Είναι ο Άρκο και έχει έρθει από το μακρινό μέλλον, όπου το ταξίδι στο χρόνο είναι πραγματικότητα. Η Ίρις τον κρύβει και είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα για να τον βοηθήσει να επιστρέψει στη δική του εποχή. Ταυτόχρονα, όμως, τον αναζητούν τρεις αινιγματικοί άντρες με αδιευκρίνιστα κίνητρα και παρόλο που η Ίρις τούς στέλνει στη λάθος κατεύθυνση και χάνουν τα ίχνη τους, αυτοί καταφέρνουν να βρουν τον κρύσταλλο που θα επέτρεπε στον Άρκο να γυρίσει σπίτι του. Το animation του Ουγκό Μπιενβενού είναι υποψήφιο στα Όσκαρ 2026.



Καρό Νίντζα 3

«Πίσω στο σπίτι, ο Alex χάνει το ενδιαφέρον του για τις αποστολές, γεγονός που προκαλεί ένταση με τον Καρό Νίντζα. Αυτό οδηγεί σε σύγκρουση με τον φίλο της Jessica και τη συμμορία του, ενω ταυτόχρονα ο Άλεξ ζορίζεται με τη ζήλια της πρώην του και νιώθει πίεση από τον πατριό του. Ενώ το χάος κλιμακώνεται, μια βαθύτερη, κρυφή απειλή βγαίνει στην επιφάνεια». Τρίτο μέρος του γνωστού

animation από τη Δανία.

Master of the House – Τίμα τη Γυναίκα Σου

Ο Viktor Frandsen είναι ένας μικροαστός πατέρας και σύζυγος που κυβερνά το σπίτι του με αυταρχισμό, αγένεια και μια αξιοζήλευτη αδιαφορία για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Η γυναίκα του Ida εξαντλείται σωματικά και ψυχικά, ενώ εκείνος θεωρεί αυτονόητο ότι όλα λειτουργούν «μόνα τους». Όταν μια ηλικιωμένη τροφός, παλιά υπηρέτρια της οικογένειας, παρεμβαίνει δυναμικά, αποφασίζει να δώσει στον Viktor ένα πρακτικό μάθημα: να ζήσει ο ίδιος την καθημερινή κόλαση που επιβάλλει στους άλλους. Ο ρόλος του αφέντη αντιστρέφεται και, μέσα από την ταπείνωση και την εμπειρία της οικιακής εργασίας, ο Viktor έρχεται αντιμέτωπος με τη δική του ηθική γύμνια. Ταινία του Δανού Καρλ Τέοντορ Ντράγιερ (1925).





