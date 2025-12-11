Τις τελευταίες ημέρες, διεθνή ΜΜΕ, μεταξύ αυτών το Variety και το Deadline, αναφέρουν ότι πριν από την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Τζέιμς Κάμερον «Avatar: Φωτιά και Στάχτη», θα προβληθεί ένα εκτεταμένο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν.

Σύμφωνα με το Variety, στις 12 Δεκεμβρίου, πριν από τις προβολές των ταινιών «Sinners» (Αμαρτωλοί) και «One Battle After Another» (Μια Μάχη μετά την Άλλη»), που επιστρέφουν στους αμερικανικούς κινηματογράφους σε αίθουσες Imax, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έξι λεπτά από την ταινία «Οδύσσεια».

Advertisement

Advertisement

Στις 19 Δεκεμβρίου, πριν από όλες τις προβολές της ταινίας «Avatar: Fire and Ash», θα προβληθεί μια κατά τι συντομότερη εκδοχή.

Η είδηση ωστόσο, δεν αφορά μόνο τους αμερικανικούς κινηματογράφους. Το εκτεταμένο αυτό «τρέιλερ» της Οδύσσειας θα προβληθεί και στην Ελλάδα πριν από το επίσης, πολυαναμενόμενο σίκουελ του Κάμερον, που κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, το τρέιλερ της Οδύσσειας θα προβληθεί μόνο σε IMAX αίθουσες -ως γνωστό υπάρχουν μόλις δύο στην Ελλάδα, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη- αλλά από τις 19 Δεκεμβρίου, ημερομηνία πρεμιέρας της ταινίας του Κάμερον στις ΗΠΑ.

Το εκτεταμένο τρέιλερ κάνει το ντεμπούτο του στις οθόνες Imax 70mm όχι μόνο επειδή είναι το προτιμώμενο φορμά του Νόλαν, αλλά και επειδή «Η Οδύσσεια» είναι η πρώτη ταινία που γυρίζεται εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax.

Μπορεί να μας χωρίζουν περίπου επτά μήνες από την κυκλοφορία της στις αίθουσες – 17 Ιουλίου 2026- ωστόσο, η αδημονία είναι μεγάλη. Η διασκευή της επικής Οδύσσειας του Ομήρου, έχει προκαλέσει τόσο έντονο ενδιαφέρον στο διεθνές κοινό, ώστε χιλιάδες εισιτήρια για τις πρώτες προβολές σε IMAX 70mm εξαντλήθηκαν τον περασμένο Ιούλιο μέσα σε λίγες ώρες από τη διάθεσή τους – ένα ολόκληρο έτος πριν από την κυκλοφορία της ταινίας.

Με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, η ταινία διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ –Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Λουπίτα Νιόνγκο, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θέρον, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Τζον Μπέρνταλ και Τζον Λεγκουιζάμο.

Advertisement

Όπως σχολίαζε η η Tatyana Arrington του BBC, το κοινό ανταποκρίνεται: «Η Ζεντάγια προσελκύει τη νεολαία, ο Ντέιμον εξασφαλίζει το ευρύτερο κοινό, και η ίδια η Οδύσσεια αγγίζει τους λάτρεις των κλασικών».

Δεν είναι πάντως η πρώτη ματιά στην ταινία «The Odyssey». Ένα teaser διάρκειας ενός λεπτού παρουσιάστηκε το καλοκαίρι πριν από τις προβολές των ταινιών «Jurassic World Rebirth» και «Superman», πυροδοτώντας τον ενθουσιασμό.

Με πληροφορίες από Variety, Deadline

Advertisement