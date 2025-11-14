Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Empire την εντυπωσιακή ποσότητα φιλμ που χρειάστηκε για την νέα ταινία του, «Οδύσσεια».

Όπως δήλωσε, «χρησιμοποίησα περισσότερα από 600 χιλιόμετρα φιλμ» τις 91 ημέρες των γυρισμάτων, μεγάλο μέρος των οποίων πραγματοποιήθηκε κυριολεκτικά στη θάλασσα, προκειμένου να αποδοθεί η μεγαλοπρέπεια του αρχαίου ελληνικού έπους του Ομήρου.

«Είναι κάτι που πραγματικά δεν έχει ξανασυμβεί! Τους τελευταίους τέσσερις μήνες βρισκόμουν διαρκώς εκεί έξω. Τα γυρίσματα με το πλήρωμα του Οδυσσέα πραγματοποιήθηκαν σε αληθινές τοποθεσίες, κυριολεκτικά πάνω στα κύματα. Πράγματι το περιβάλλον είναι απέραντο, τρομακτικό, υπέροχο και ευεργετικό, ενώ παράλληλα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τις μεταβαλλόμενες καιρικές ασυνθήκες. Θέλαμε να αποτυπώσουμε πόσο δύσκολα ήταν τέτοιου είδους ταξίδια για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής αλλά και πόσο σημαντική ήταν η έννοια της πίστης μέσα σε έναν κόσμο αχαρτογράφητο και ανεξερεύνητο».

Ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντέγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν και Τζον Μπέρνταλ.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης εξήγησε ότι, «δουλεύοντας μέσα στον πραγματικό, φυσικό κόσμο», βρισκόταν «καθημερινά αντιμέτωπος με τις δυσκολίες και τις αντιστάσεις που η ίδια η φύση επιβάλλει».

«Ως δημιουργός, προσπαθείς να βρεις κενά στην κινηματογραφική κουλτούρα, πράγματα που δεν έχουν γίνει ποτέ ξανά», σημείωσε. «Εκείνο που παρατήρησα είναι ότι όλες αυτές οι σπουδαίες ταινίες εμπνευσμένες από τη μυθολογία, με τις οποίς μεγάλωσα, όπως εκείνες του Ρέι Χάριχαουζεν και άλλα έργα, δεν τις είχα δει ποτέ να αποδίδονται με το βάρος και την αξιοπιστία που μπορεί να προσφέρει μια πρώτης κατηγορίας μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή σε IMAX».

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου 2026 σε IMAX.

Με πληροφορίες από Deadline