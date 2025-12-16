Δεν αποτελεί μυστικό ότι οι ταινίες «Avatar» είναι ένα τεράστιο τεχνικό επίτευγμα του Τζέιμς Κάμερον, που ωθεί στα άκρα τα όρια της κινηματογράφησης, του animation και της ερμηνείας. Εκείνο όμως που ίσως δεν είναι εξίσου γνωστό είναι ότι το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη μουσική τους.

Ο συνθέτης Σάιμον Φράνγκλεν αποκάλυψε στο BBC, ότι η δουλειά για την τρίτη ταινία της σειράς, «Avatar: Fire and Ash», διήρκεσε συνολικά επτά ολόκληρα χρόνια. Στο διάστημα αυτό έγραψε 1.907 σελίδες συμφωνικής παρτιτούρας, ενώ επινόησε ακόμη και νέα μουσικά όργανα, σχεδιασμένα ειδικά για να παίζονται από τους κατοίκους του μακρινού πλανήτη Πανδώρα.

Καθώς ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον συνέχιζε να πειραματίζεται με το μοντάζ μέχρι την τελευταία στιγμή, ο Βρετανός μουσικός ολοκλήρωσε το τελικό μουσικό κομμάτι μόλις πέντε ημέρες προτού η ταινία ήταν έτοιμη προς παράδοση. Συνολικά, σύμφωνα με τον Φράνγκλεν, το «Avatar» περιλαμβάνει «τετραπλάσια έκταση μουσικής» σε σχέση με μια συνηθισμένη χολιγουντιανή παραγωγή, καθώς σχεδόν ολόκληρη η διάρκειά του απαιτεί μουσική επένδυση.

Ο άνθρωπος πίσω από την μουσική μαγεία

Το «Fire and Ash» αποτελεί το τρίτο κεφάλαιο της σειράς ταινιών που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Στην αρχή της ιστορίας, οι δύο βασικοί ήρωες, ο Τζέικ Σάλι (Σαμ Γουόρθινγκτον) και η Νεϊτίρι (Ζόι Σαλντάνα), θρηνούν τον θάνατο του έφηβου γιου τους, Νετέγιαμ. Ανήμποροι να συμφωνήσουν ή να επικοινωνήσουν ουσιαστικά, το πένθος απειλεί να διαλύσει τη σχέση τους. Ο Φράνγκλεν κλήθηκε να δημιουργήσει μια μουσική η οποία θα αποτυπώνει το βάθος αυτής της απόγνωσης.

«Ήθελα να βεβαιωθώ ότι ο θεατής νιώθει την απόσταση που μεγαλώνει ανάμεσά τους», εξηγεί. «Έπαιρνα δύο μουσικές γραμμές και τις άφηνα να απομακρύνονται μεταξύ τους ή τις παραμόρφωνα, ώστε να ακούγονται αυστηρές, ψυχρές και αποσυνδεδεμένες. Η θλίψη σπάνια αντιμετωπίζεται σε τέτοιου είδους ταινίες. Όμως, για κάθε οικογένεια, η απώλεια ενός παιδιού είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να βιώσει. Μουσικά, τα πιο σημαντικά στοιχεία βρίσκονται συχνά στις ήσυχες στιγμές», δήλωσε ο συνθέτης στο BBC.

Ανάμεσα στις δημιουργίες του Φράνγκλεν περιλαμβάνεται ένα λαούτο με μακρύ λαιμό, παρόμοιο με το τουρκικό σάζι, του οποίου οι χορδές συμβολίζουν τα σχοινιά του πλοίου των Wind Traders. Παράλληλα, σχεδιάστηκε ένα κρουστό όργανο, του οποίου η μεμβράνη κατασκευάστηκε από το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται για τα πανιά του σκάφους. Τα τρισδιάστατα σχέδια του τμήματος σκηνικών δόθηκαν στον υπεύθυνο αντικειμένων Μπραντ Έλιοτ, ο οποίος κατασκεύασε τα όργανα με τη βοήθεια 3D εκτυπωτών, ώστε οι ηθοποιοί να τα παίζουν πραγματικά στα γυρίσματα.

Ο Φράνγκλεν γνώρισε για πρώτη φορά τον Τζέιμς Κάμερον μέσω του θρυλικού συνθέτη Τζέιμς Χόρνερ, όταν προσλήφθηκε για να δουλέψει «σε μια ταινία για την οποία δεν υπήρχαν χρήματα», ενώ γρήγορα έμαθε ότι επρόκειτο για τον «Τιτανικό». Ο συνθέτης είχε διαβάσει το σενάριο, όμως όταν ο Κάμερον του έδειξε τη σκηνή όπου το πλοίο κόβεται στα δύο και αρχίζει να βυθίζεται, κατάλαβε ότι ο Τύπος είχε κάνει λάθος. «Ήταν απλώς συγκλονιστικό, ασύγκριτο με οτιδήποτε είχα δει μέχρι τότε. Ήξερα ότι ήταν κάτι ξεχωριστό».

«Ένας από τους λόγους που ο ”Τιτανικός” ακούγεται όπως ακούγεται», σημειώνει, «είναι ότι δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα για πλήρη ορχήστρα παντού». Στο ”Avatar” ισχύει ακριβώς το αντίθετο. «Ο Τζιμ Κάμερον εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα καλά πράγματα απαιτούν χρόνο. Και για έναν συνθέτη, η δυνατότητα να τελειοποιήσει και να δημιουργήσει κάτι πραγματικά ξεχωριστό είναι σήμερα σπάνιο προνόμιο», όπως αναφέρεται και στ δημοσίευμα του IndieWire.

H ταινία «Avatar: Fire and Ash», θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Δεκεμβρίου -18/12 στους ελληνικούς κινηματογράφους- αλλά ο συνθέτης έχει έναν ακόμη λόγο να γιορτάζει, καθώς το τραγούδι τίτλων «Dream As One», το οποίο ερμηνεύει η Μάιλι Σάιρους, απέσπασε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Με πληροφορίες από BBC, IndieWire

