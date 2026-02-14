Η ταινία «Avatar: Fire and Ash», η τρίτη περιπέτεια του δημοφιλούς franchise του Τζέιμς Κάμερον, πλησιάζει στο τέλος της κινηματογραφικής της πορείας έχοντας συγκεντρώσει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό -αποτελεί επίσημα τη δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία του Χόλιγουντ για το 2025 σε εισπράξεις-, ωστόσο υπολείπεται σημαντικά του «Avatar» (2009) και του «Avatar: The Way of Water» (2022), τα οποία ξεπέρασαν το καθένα τα 2 δισ. δολάρια.

Όπως αναφέρεται και στο Variety, διακυβεύονται πολλά περισσότερα σύμφωνα με τους αρμόδιους της Disney. Συγκεκριμένα, το στούντιο δαπάνησε περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή και την προώθηση του «Fire and Ash», γεγονός που σημαίνει ότι, παρότι η τρίτη ταινία μπορεί να θεωρηθεί εξαιρετικά δημοφιλής, ενδέχεται να αποδειχθεί μόλις οριακά κερδοφόρα. Οποιαδήποτε μείωση του ενδιαφέροντος για το πλανήτη της Πανδώρας από το κοινό της σειράς αποτελεί πρόβλημα, καθώς η Disney έχει ήδη δεσμευτεί για δύο ακόμη συνέχειες, προγραμματισμένες να κυκλοφορήσουν το 2029 και το 2031.

Τζέιμς Κάμερον: Σπουδαίος δημιουργός αλλά δεν φημίζεται για την λιτότητά του

Την ίδια στιγμή, ο Τζέιμς Κάμερον έχει εκφράσει αμφιβολίες για το μέλλον του franchise. Σε συνέντευξη τύπου του περασμένου Δεκεμβρίου, αναγνώρισε πως μια πτωτική πορεία στα έσοδα θα καθιστούσε ακόμη πιο δύσκολη τη δικαιολόγηση των υπέρογκων εξόδων παραγωγής.

Είναι βέβαια παράδοξο να τίθεται υπό αμφισβήτηση η βιωσιμότητα μιας κινηματογραφικής σειράς που αποφέρει δισεκατομμύρια. Ωστόσο, ήδη από το 2022 ο Κάμερον είχε δηλώσει στο GQ ότι οι ταινίες «Avatar» συνιστούν τη «χειρότερη επιχειρηματική περίπτωση στην ιστορία του κινηματογράφου».

Ο 71χρονος σκηνοθέτης, μπορεί να θεωρείται ένας δημιουργός με πολλά ταλέντα, αλλά δεν φημίζεται για τη λιτότητά του. Σχεδόν κάθε ταινία του -από το «Terminator 2» και τον «Τιτανικό» μέχρι όλες τις παραγωγές του «Avatar»-, αποτελούσε η ακριβότερη ταινία που είχε γυριστεί για την εκάστοτε εποχή.

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι, μέσα από αυτές τις ταινίες, ο Κάμερον έχει εξελιχθεί σε ένα ισχυρό brand από μόνος του. Στην πραγματικότητα, είναι ο μοναδικός σκηνοθέτης που έχει στο ενεργητικό του τέσσερις διαδοχικές επιτυχίες άνω του ενός δισ. δολαρίων.

Στην περίπτωση του «Avatar», μια συχνή άποψη είναι ότι αυτό που προσελκύει το κοινό είναι κυρίως από το οπτικό θέαμα και λιγότερο η πλοκή. Παρατηρητές του box office θεωρούν ότι αυτό συνέβαλε στην πτώση των εισπράξεων του «Avatar: Fire and Ash». Η τρίτη ταινία έχασε την πρώτη θέση μετά το πέμπτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας της, ενώ οι δύο πρώτες παρέμειναν στο Νο. 1 για επτά συνεχόμενα Σαββατοκύριακα, φτάνοντας αντίστοιχα τα 2,9 δισ. και 2,3 δισ. δολάρια.

Την ίδια χρονιά, η Disney σημείωσε άλλες δύο επιτυχίες άνω του ενός δισ. δολαρίων, τα «Lilo & Stitch» και «Zootopia 2», οι οποίες αποδείχθηκαν πολύ πιο κερδοφόρες με τις παραγωγές τους να κοστίζουν πολύ λιγότερο.

Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές της βιομηχανίας θεωρούν πως ο Κάμερον έχει ακόμη την ευκαιρία να αναστρέψει την πτωτική πορεία της δημοφιλούς σειράς ταινιών, εφόσον προσανατολιστεί σε μια νέα και πιο φρέσκια προσέγγιση.

Με πληροφορίες από Variety