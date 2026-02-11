Μια παθιασμένη ιστορία αγάπης με φόντο το επιβλητικό τοπίο του Γιορκσάιρ στο ήδη πολυσυζητημένο «Ανεμοδαρμένα Ύψη», η υποψήφια για 4 Όσκαρ ταινία «Ο Μυστικός Πράκτορας», ένα ενδιαφέρον heist με Κρις Χέσμγουορθ, Μαρκ Ράφαλο, Χάλι Μπέρι και τον βετεράνο Νικ Νόλτε, το ντοκιμαντέρ «Το Τραγούδι του Δάσους», αλλά και η νέα ταινία του Πέτρου Σεβαστίκογλου.

Αυτές είναι οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Ανεμοδαρμένα Ύψη

Η τολμηρή ανάγνωση του κλασικού μυθιστορήματος «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Έμιλι Μπροντέ από τη βραβευμένη με Όσκαρ και BAFTA σκηνοθέτη Έμεραλντ Φένελ («Υποσχόμενη Νέα Γυναίκα», «Saltburn»). Με την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι ως Κάθι και Χίθκλιφ, σε μία αφήγηση όπου η απαγορευμένη αγάπη τους εκτυλίσσεται σε ιστορία λαγνείας και τρέλας.

Στο καστ επίσης, η Χονγκ Τσάου (που πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Μπρένταν Φρέιζερ στην ταινία «Η Φάλαινα)», η Άλισον Όλιβερ, ο Σάζαντ Λατίφ, η Βι Νουέν, όπως και ο Όουεν Κούπερ («Adolescence»), o οποίος υποδύεται τον έφηβο Χίθκλιφ, ρόλος που σηματοδοτεί το κινηματογραφικό του ντεμπούτο. Αντίστοιχα, την έφηβη Κάθριν ενσαρκώνει η Σάρλοτ Μέλινγκτον, γνωστή από την παράσταση «Matilda the Musical» που ανέβηκε στο West End του Λονδίνου. Η Φένελ σκηνοθετεί από το δικό της σενάριο. Τα κοστούμια, που έχουν επίσης ήδη συζητηθεί, υπογράφει η βραβευμένη με Όσκαρ και BAFTA, Τζακλίν Ντουράν. Το soundtrack της ταινίας υπογράφει η Charli XCX.

Εν γένει, οι κριτικές είναι ανάμεικτες. Ιδού ένα μικρό, όσο και ενδεικτικό απόσπασμα από την κριτική του Peter Debruge στο Variety: «Στα χέρια της Φένελ, το κτήμα Έρνσο, το οποίο δίνει στο έργο τον τίτλο του (Wuthering Heights), μοιάζει με κάτι που θα μπορούσε να είχε ονειρευτεί ο Τιμ Μπάρτον – ένα δυσοίωνο μαύρο αγροτόσπιτο με φόντο ακανόνιστους βράχους, χτυπημένους από τον άνεμο και τις καταιγίδες – ενώ το Θράσκρος Γκρέιντζ (όπου ζει ο μνηστήρας της Κάθριν, Έντγκαρ Λίντον) θα μπορούσε να είχε διακοσμηθεί από το συνεργείο του «American Horror Story», με τους τοίχους στο χρώμα του δέρματος και τα αιματοβαμμένα δάπεδα. Το ένα είναι νεκροτομείο, το άλλο πορνείο».

Η Έμιλι Μπροντέ γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1818, πέμπτο από τα έξι παιδιά του ιερωμένου Πάτρικ Μπροντέ. Φύση εσωστρεφής και μοναχική, με δύναμη χαρακτήρα συνάμα και ισχυρή κρίση, έζησε όλη σχεδόν τη σύντομη ζωή της (με λίγα διαλείμματα) στη γενέτειρά της, την επαρχιακή κωμόπολη Χάουγουερθ. Η λογοτεχνική κλίση, κοινή και στις αδελφές της Σάρλοτ και Άννα, εκδηλώθηκε αρχικά με τα ποιήματά της και κορυφώθηκε στην εμπνευσμένη σύλληψη του αριστουργηματικού μυθιστορήματος Ανεμοδαρμένα Ύψη (1847), το οποίο κατατάσσεται στα κορυφαία έργα της αγγλικής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αρρώστησε από φυματίωση, την ασθένεια που αποδεκάτισε την οικογένειά της, και πέθανε τον Δεκέμβριο του 1848. Το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κάκτος.

Ο Μυστικός Πράκτορας

Το 1977, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της Βραζιλίας, ο Μαρσέλο, ένας καθηγητής, δραπετεύει από ταραχώδες παρελθόν του, και εγκαθίσταται ως φυγάς στην πόλη Ρεσίφε, όπου ελπίζει να χτίσει μια νέα ζωή και να επανενωθεί με τον γιο του. Η άφιξη του Μαρσέλο συμπίπτει με το καρναβάλι -μια αντίθεση που λειτουργεί ως δραματουργικός άξονας της ταινίας, καθώς η γιορτή, η μουσική και το πλήθος συνυπάρχουν με τη βία του καθεστώτος. Σύντομα συνειδητοποιεί ότι η πόλη απέχει πολύ από το να γίνει το καταφύγιο που αναζητά, καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις τον κυνηγούν και η ζωή του απειλείται όλο και περισσότερο.

Η νέα ταινία του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου -Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών 2025– με τον Βάγκνερ Μούρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έχει ήδη εδραιωθεί ως μία από τις ισχυρότερες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς. Η αφήγηση συνδυάζει την ένταση ενός πολιτικού θρίλερ με την ατμόσφαιρα μιας περιόδου όπου η βία, η επιτήρηση και η σιωπή συνυπάρχουν στην καθημερινότητα. Ο Μούρα απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Βραζιλιάνος ηθοποιός που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο. Η ταινία είναι υποψήφια για 4 Όσκαρ.

Ο Δρόμος του Εγκλήματος

Ο Ντέιβις, ένας διαβόητος κλέφτης κοσμημάτων που παραμένει ασύλληπτος, καθώς οι χωρίς ίχνος ληστείες του -δεν αφήνει DNA, εξαφανίζεται αμέσως- μπερδεύουν την αστυνομία, σχεδιάζει τη μεγαλύτερη ληστεία της καριέρας του, ελπίζοντας ότι θα είναι και η τελευταία. Όμως η πορεία του διασταυρώνεται με τη Σάνον, μια απογοητευμένη ασφαλίστρια με την οποία αναγκάζεται να συνεργαστεί, και τον ‘Ορμαν, έναν κλέφτη με πολύ πιο ανησυχητικές μεθόδους από τις δικές του.

Όσο πλησιάζει η ληστεία των πολλών εκατομμυρίων δολαρίων -«μιλάμε για 11 εκατομμύρια σε ένα δωμάτιο»- πλησιάζει και ο ντετέκτιβ Lubesnik. Καθένας από αυτούς σύντομα αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το κόστος των επιλογών του και να συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει γυρισμός.

Σκηνοθεσία Μπαρτ Λέιτον, με τους Κρις Χέσμγουορθ, Μαρκ Ράφαλο, Μπάρι Κιόγκαν, Χάλι Μπέρι, Μόνικα Μπαρμπάρο, Κόρεϊ Χόκινς, Τζένιφερ Τζέισον Λι, Νικ Νόλτε. Το σενάριο βασίζεται στη νουβέλα «Crime 101» του Αμερικανού συγγραφέα Ντον Γουίνσλοου.

To Τραγούδι του Δάσους

Ο Βενσάν Μινιέ επιστρέφει με το νέο του ντοκιμαντέρ μετά την πολυβραβευμένη Λεοπάρδαλη του Χιονιού (μαζί με την Μαρί Αμιγκέ) που είχε κάνει πρεμιέρα στις Κάννες, κέρδισε το Βραβείο Σεζάρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ και έκανε πάνω από 600.000 εισιτήρια στη Γαλλία.

Βαθιά μέσα στα Βόσγια Όρη της Γαλλίας, ο Μινιέ και ο δωδεκάχρονος γιος του, συναντούν τον πατέρα του, για να παρατηρήσουν τον λύγκα, τα ελάφια, τις κουκουβάγιες και ίσως τον σπάνιο αγριόκουρκο, στο φυσικό τους περιβάλλον. Αποτυπώνοντας το θαύμα και τον μαγευτικό ρυθμό αυτού του περιβάλλοντος, μαζί με τους ήχους και τις ιστορίες του που λέγονται στο φως των κεριών, ο Μινιέ παρουσιάζει μια λαμπρή, ραψωδική υπενθύμιση του εκπληκτικού κόσμου στον οποίο ζούμε.

Δύο Εποχές, Δύο Ξένοι

Η Λι, μια Κορεάτισσα σεναριογράφος σε δημιουργικό αδιέξοδο ζει και εργάζεται στην Ιαπωνία. Σε μια κρίση έμπνευσης παλεύει να γράψει μια ιστορία έρωτα ανάμεσα σε δύο θλιμμένους νέους που συναντώνται σε μια παραλία και βρίσκει καταφύγιο στο ορεινό πανδοχείο ενός φαινομενικά αγροίκου μεσήλικα, ο οποίος κατατρύχεται από τα δικά του λάθη και ενοχές.

Ο Σο Μιγιάκε, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του σύγχρονου ιαπωνικού σινεμά, διασκευάζει δύο διαφορετικά μάνγκα του εμβληματικού Γιοσιχάρου Τσούγκε («Ο κύριος Μπεν και το ιγκλού του» και «Μια θέα στη θάλασσα», της δεκαετίας του ‘60) και τα παντρεύει ευρηματικά παραδίδοντάς μας μια ταινία που ξεκινά σαν ένα «σιωπηλά εκλεπτυσμένο» στοχαστικό ταξίδι ανάμεσα στη σκέψη και τον λόγο και εξελίσσεται σταδιακά σε μια ζεστή, βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τη μοναξιά και την ανάγκη των ανθρώπων να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. Η ταινία κέρδισε τη Χρυσή Λεοπάρδαλη και το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής Νέων στο 78o Φεστιβάλ του Λοκάρνο ενώ πραγματοποίησε την ελληνική της πρεμιέρα στο 14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Με τους Σιμ Εούν-κιούνγκ, Γιούμι Καβάι, Μανσάκου Τακάντα, Σίρο Σάνο, Σινίτσι Τσουτσούμι.

Rabbit Trap

Ένα ζευγάρι μουσικών μετακομίζει σε μια απομονωμένη καλύβα στην ύπαιθρο της Ουαλίας, αναζητώντας έμπνευση στους ήχους της φύσης. Η εμφάνιση ενός μυστηριώδους παιδιού φέρνει στην επιφάνεια κρυφές εντάσεις και δοκιμάζει τη σχέση τους, καθώς η γαλήνη της φύσης διαστρέφεται σε μια σκοτεινή, απειλητική δύναμη. Σκηνοθεσία Μπριν Τσέινι. Ατμοσφαιρικό folk-horror με τον Ντεβ Πατέλ και τη Ρόζι ΜακΓιούεν.

Κραυγές

Τρεις γυναίκες περνάνε τις μέρες τους μέσα σε μια ανία που τις παραλύει. Η ηρεμία είναι το σημάδι μιας κοινωνικά επιβεβλημένης συναισθηματικής αναπηρίας, ενώ η εποχή επιτάσσει την ανησυχία και τον ξεσηκωμό. Η Άγρια Φύση γίνεται ο σύμμαχος στο ξέσπασμά τους και ο τόπος απελευθέρωσης των ενστίκτων τους.

Ένας γάμος θα γίνει η αφορμή να έρθουν σε σύγκρουση με το κοινωνικά αποδεκτό. Θα προβάλλουν αντίσταση, προσπαθώντας να εφεύρουν έναν νέο χώρο αγάπης. Η έκρηξη που θα προκαλέσει αυτή η αναζήτηση θα είναι επικίνδυνη, τρομακτική, και ταυτόχρονα εκστατική, απελευθερωτική. Δεν θα υπάρχουν ούτε νικητές ούτε ηττημένοι. Θα απομείνει μόνο ο απόηχος μιας δημιουργικής αναταραχής.

Η έκτη ταινία του Πέτρου Σεβαστίκογλου αποτελεί μια ποιητική εξερεύνηση της αγάπης, της ελευθερίας και της γυναικείας φύσης, συνδυάζοντας πειραματική οπτική γλώσσα με έντονη συναισθηματική δύναμη. Με σαφή επιρροή από τον λυρικό, σωματικό κινηματογράφο και με ιδιαίτερη χρήση της φύσης ως ψυχικού τοπίου, οι «Κραυγές» συνθέτουν μια άγρια, και ταυτόχρονα ρομαντική ωδή στον έρωτα μέσα από τον δαιδαλώδη και ατίθασο ψυχισμό της γυναίκας.

Στο καστ συμμετέχουν καταξιωμένοι ηθοποιοί –Αγλαΐα Παππά, Αλεξάνδρα Καζάζου, Χάρης Φραγκούλης– και ανερχόμενα κινηματογραφικά ταλέντα, όπως η Μαργαρίτα Αλεξιάδη και η Μαρία Αρζόγλου. Ενώ οι μόνιμοι συνεργάτες του δημιουργού The Prefabricated Quartet –Χρήστος Γούσιος, Θοδωρής Παπαδημητρίου, Μιχάλης Σιώνας– συνθέτουν μια μουσική που δονεί τις αισθήσεις, αναλαμβάνοντας συχνά να εκφράσει όσα δεν θα ειπωθούν.

Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή

Ο Γουίλ, μια νεαρή κατσίκα με μεγάλα όνειρα, έχει μια μοναδική ευκαιρία να ενταχθεί στους επαγγελματίες και να παίξει roarball, ένα άθλημα υψηλής έντασης, μικτό, με πλήρη επαφή, στο οποίο κυριαρχούν τα γρηγορότερα και πιο άγρια ζώα του κόσμου. Οι νέοι συμπαίκτες του δεν είναι ενθουσιασμένοι που έχουν μια μικρή κατσίκα στην ομάδα τους, αλλά ο Γουίλ είναι αποφασισμένος να φέρει επανάσταση στο άθλημα και να αποδείξει μια για πάντα ότι «και τα μικρά ζώα μπορούν να παίξουν μπάλα!».

Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Βασίλης Ντάρμας, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Άννα Σταματίου, Λάμπρος Φισφής, Αφροδίτη Αντωνάκη, Άγγελος Λιάγκος, Κώστας Τερζάκης, Γιώργος Ζαχαρόπουλος, Βαγγέλης Σταρτηγάκος, Αργύρης Κανδύλης, Τηλέμαχος Κρεβάικας, Χρήστος Θάνος, Γιάννης Τσούτσιας, Δανάη Δημοπούλου, Σοφία Τσάκα, Χρήστος Συριώτης, Χαρά Ζησιμάτου, Γιάννης Στεφόπουλος, Ίωνας Κατζάς, Εύα Φισφή, Ζωή Φισφή, Βασίλης Κανδύλης. Ειδική συμμετοχή: Θεόδωρος Παπαλουκάς στον ρόλο του Τζέραλντ, και Γιαννούλης Λαρεντζάκης στον ρόλο του Πιτ.

Από τι Είμαστε Φτιαγμένοι

Ο Άρης, ένας νέος τετραπληγικός φοιτητής ψυχολογίας, ξεκινά την πτυχιακή του πάνω στα στερεότυπα που περιβάλλουν τη σεξουαλικότητα των ατόμων με αναπηρία – μια έρευνα που μεταμορφώνεται σε ένα πενταετές προσωπικό ταξίδι. Αναζητώντας απαντήσεις για την επιθυμία, την οικειότητα και τη σεξουαλικότητα, ο Άρης συναντά ανθρώπους που αλλάζουν την οπτική του: Από την Κατερίνα Βρανά μέχρι τον Δημήτρη Ζώρζο, τον πρώτο επαγγελματία σεξουαλικό βοηθό στην Ελλάδα· από νεαρά ζευγάρια στα πρώτα τους βήματα μέχρι συντρόφους ζωής που βίωσαν την απώλεια. Ντοκιμαντέρ του Σιαμάκ Ετεμάντι.



