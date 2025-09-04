Τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη», η νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ από τη βραβευμένη με Όσκαρ Σεναρίου Έμεραλντ Φένελ («Υποσχόμενη Νέα Γυναίκα», «Saltburn»), έχει τρέιλερ.

«Η πιο όμορφη ιστορία αγάπης όλων των εποχών» κατά τον Ζορζ Μπατάιγ, αφηγείται το θυελλώδες και τραγικό love story της Κάθριν και του Χίθκλιφ, με πρωταγωνιστές την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι. Στο καστ επίσης, η Χονγκ Τσάου (που πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Μπρένταν Φρέιζερ στην ταινία «Η Φάλαινα)», η Άλισον Όλιβερ, ο Σάζαντ Λατίφ και η Βι Νουέν.

Αλλά και ένα από τα πιο συζητημένα πρόσωπα της χρονιάς, ο 15χρονος πρωταγωνιστής της σειράς «Adolescence», Όουεν Κούπερ, ο οποίος υποδύεται τον έφηβο Χίθκλιφ, ρόλος που σηματοδοτεί το κινηματογραφικό του ντεμπούτο. Αντίστοιχα, την έφηβη Κάθριν ενσαρκώνει η Σάρλοτ Μέλινγκτον, γνωστή από την παράσταση «Matilda the Musical» που ανέβηκε στο West End του Λονδίνου.

Το soundtrack της ταινίας υπογράφει η Charli XCX. Όπως έγραψε η Βρετανίδα τραγουδοποιός στο X, στην ανάρτηση της με το teaser, το «Everything Is Romantic» δεν θα είναι το μοναδικό νέο τραγούδι της στην ταινία.

Η Εμιλι Μπροντέ (1818-1848) δημοσίευσε ένα και μοναδικό μυθιστόρημα σε όλη της τη ζωή (με ψευδώνυμο), αλλά αυτό ήταν τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» (1847), «ένα σκοτεινό, παθιασμένο, αγωνιώδες και άκρως συναρπαστικό αφήγημα που εκτυλίσσεται στην καρδιά της βικτοριανής Αγγλίας, στις άγριες ερημιές του βορρά, σε τόπους στοιχειωμένους. Ένας λυσσαλέος έρωτας κυριαρχεί, αυτός ανάμεσα στην τρυφερή, μα και ατίθαση, επαναστατική Κάθριν, και στον απόκοσμο, τραχύ Χίθκλιφ, με τα φαντάσματα των δύο εραστών να κατατρύχουν όσους επισκέπτονται τους τόπους τους. Η σύγκρουση ανάμεσα στον πολιτισμό (με την καταπίεση και την υποκρισία του, αλλά και τη δική του βία) και στην ανεξέλεγκτη φύση είναι επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του μυθιστορήματος, το οποίο φαίνεται να βρίσκεται πιο μπροστά από την εποχή του. Όταν, μάλιστα, πρωτοκυκλοφόρησε, στα μέσα του 19ου αιώνα, προκάλεσε πολλές συζητήσεις και διαφωνίες, σόκαρε και τάραξε τα νερά».

Από τις πιο διάσημες κινηματογραφικές μεταφορές του μυθιστορήματος είναι η ταινία του Γουίλιαμ Γουάιλερ, με πρωταγωνιστές τον Λόρενς Ολίβιε και την Μερλ Όμπερον, και από τις πιο πρόσφατες η μίνι σειρά του 2009 για το ITV, με τους Τομ Χάρντι – Σαρλότ Ράιλι, καθώς και η ταινία του 2011 με πρωταγωνιστές τους Κάγια Σκοντελάριο και Τζέιμς Χάουσον.

Το «Wuthering Heights» θα κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικός κινηματογράφους στις 13 Φεβρουαρίου 2026.

Με πληροφορίες από Variety, Hollywood Reporter