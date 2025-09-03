Η νέα ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι με τον Όστιν Μπάτλερ σε ένα τρελό κυνηγητό στη Νέα Υόρκη των 90s, η Δανέζα σταρ Σίντσε Μπαμπέτ Κνούτσεν στο ψυχολογικό θρίλερ «Δεσμώτες», αλλά και «Η ζωή του Τσακ», η νουβέλα του Στίβεν Κινγκ που μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον Μάικ Φλάναγκαν.

Ακόμη, ένα παιδικό animation, το εξαιρετικό «Ραν» του Κουροσόβα και Ρομπέρτο Ροσελίνι με Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Αυτές είναι οι ταινίες που θα δούμε στους κινηματογράφους από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.

Κλέφτης από Σπόντα

Ο Χανκ Τόμσον ήταν φαινόμενο του μπέιζμπολ στο λύκειο. Παρότι πλέον δεν μπορεί να παίξει, όλα τα υπόλοιπα στη ζωή του πάνε καλά. Έχει ένα υπέροχο κορίτσι, είναι σερβιτόρος σε ένα παλιομοδίτικο μπαρ σε της Νέας Υόρκης, και η αγαπημένη του ομάδα κάνει μια προσπάθεια για το πρωτάθλημα ως αουτσάιντερ. Όταν ο punk-rock γείτονάς του Ρας τού ζητάει να φροντίσει τη γάτα του για λίγες μέρες, ο Χανκ βρίσκεται ξαφνικά στη μέση μιας ετερόκλητης συμμορίας απειλητικών γκάνγκστερ. Όλοι τον κυνηγούν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ιδέα γιατί. Καθώς προσπαθεί να τους ξεφύγει, πρέπει να χρησιμοποιήσει όλο του το τσαγανό για να μείνει ζωντανός και να μάθει. Όστιν Μπάτλερ, Ζόι Κράβιτζ, Ματ Σμιθ, Ρετζίνα Κινγκ, Λιβ Σρέιμπερ, Βίνσεντ Ντ’ Ονόφριο, αλλά και Bad Bunny στην νέα ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι. Το σενάριο βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τσάρλι Χιούστον.

Η Ζωή του Τσακ

Στίβεν Κινγκ και Μάικ Φλάναγκαν ενώνουν ξανά δυνάμεις, στην ταινία που απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Τορόντο (2024). Η ζωή ενός συνηθισμένου ανθρώπου, του Τσακ -παρότι η νουβέλα είναι του Στίβεν Κινγκ δεν δεν πρόκειται για ιστορία τρόμου- ξεδιπλώνεται μέσα από τρία κεφάλαια που μιλούν για τον έρωτα, την απώλεια και το προσωπικό μας σύμπαν. Τρυφερή και τολμηρή αφήγηση με τους Τομ Χίντλστον, Τσιούετελ Έτζιοφορ, Κάρεν Γκίλαν, Μαρκ Χάμιλ, Τζέικομπ Τρέμπλεϊ.

Δεσμώτες

Μέχρι πρότινος υποδειγματική σωφρονιστική υπάλληλος σε φυλακή ανδρών, βάζει την επαγγελματική και ατομική της ηθική σε κίνδυνο όταν γίνεται πιόνι σε ένα ριψοκίνδυνο παιχνίδι. Όλα αυτά συμβαίνουν μετά την άφιξη ενός σκληροτράχηλου νεαρού κρατούμενου ο οποίος συνδέεται τραυματικά με το παρελθόν της. Χωρίς να αποκαλύψει σε κανέναν το μυστικό της, η Εύα ζητά να μεταφερθεί στην πτέρυγά του στη φυλακή: στην πτέρυγα με τους πιο επικίνδυνους κρατούμενους. Η εμμονή της με τον νεαρό θα υπονομεύσει κάθε αίσθηση επαγγελματικού καθήκοντος –θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια της τη ζωή. Η ταινία του Σουηδού Γκούσταβ Μέλερ, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Δανία, συμμετείχε στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του 74ου Φεστιβάλ Βερολίνου. Πρωταγωνιστεί η Δανέζα σταρ Σίντσε Μπαμπέτ Κνούτσεν, γνωστή από τον ρόλο της ως πρωθυπουργός της Δανίας στη σειρά Borgen του Netflix. Όπως έγραψε το Variety,«η σταρ του Μπόργκεν απελευθερώνει το θηρίο μέσα της». Συμπρωταγωνιστούν οι Σεμπάστιαν Μπουλ, Νταρ Σαλίμ, Μαρίνα Μπουράς.

Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Λειτουργία

Οι ερευνητές του παραφυσικού Εντ και Λορέιν Γουόρεν αναλαμβάνουν μια τελευταία τρομακτική υπόθεση που αφορά μυστηριώδεις οντότητες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν. Η ένατη ταινία του κινηματογραφικού σύμπαντος Conjuring, με εισπράξεις που ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σκηνοθεσία του βετεράνου Μάικλ Τσάβες και παραγωγή των δημιουργών της σειράς Τζέιμς Γουάν και Πίτερ Σάφραν. Η Βέρα Φαρμίγκα και ο Πάτρικ Γουίλσον ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια τελευταία υπόθεση.

Τρεις Φίλες

Η Τζόαν, η Άλις και η Ρεμπέκα -τρεις φίλες με στενούς δεσμούς και ακόμα πιο μπερδεμένες ζωές- βρίσκονται αντιμέτωπες με τα όρια της αγάπης και της ειλικρίνειας. Η Τζόαν αρχίζει να απομακρύνεται συναισθηματικά από τον Βίκτορ, ενώ η Άλις τη στηρίζει, πασχίζοντας και η ίδια να διαχειριστεί μια δική της ανεκπλήρωτη σχέση με τον μυστηριώδη Έρικ. Όμως, εν αγνοία της Άλις, ο Έρικ συνδέεται με τη Ρεμπέκα, πυροδοτώντας μια αλυσίδα αποκαλύψεων και συναισθηματικής έντασης. Η εξαφάνιση του Βίκτορ, μετά την απόφαση της Τζόαν να τον εγκαταλείψει, θα γίνει το σημείο καμπής που θα ενώσει και θα δοκιμάσει τις σχέσεις των τριών γυναικών. Το πορτρέτο τριών πορτρέτο σύγχρονων γυναικών, που ισορροπούν ανάμεσα στον ρομαντισμό, την ελευθερία και την ανάγκη για αλήθεια, σε σκηνοθεσία Εμανουέλ Μουρέ με τις Καμίγ Κοτέν, Σαρά Φορεστιέ, Ιντιά Χερ.

Ριβιέρα

Ένας φοίνικας που μιλάει (σε όσους μπορούν να τον ακούσουν), δυο φίλες-για-πάντα, ένα αμήχανο καλοκαιρινό ειδύλλιο και μια μητέρα που θέλει να τα αφήσει όλα πίσω. Αυτό ίσως να είναι το τελευταίο καλοκαίρι της Άλκηστης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και αυτή είναι με λίγα λόγια η ιστορία της «Riviera», της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας μυθοπλασίας του Ορφέα Περετζή. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάο Πάολο στη Βραζιλία και έφυγε από την ελληνική πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με 4 βραβεία, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI, της ΕΡΤ, του Best Location καθώς και της Πρωτοεμφανιζόμενης Ηθοποιού, που απονεμήθηκε εξ ημισείας στις Εύα Σαμιώτη και Μυρτώ Μεϊτάνη Καστρινάκη. Τρυφερή και αστεία, μελαγχολική και γλυκόπικρη, η Riviera είναι μια ταινία απότομης ενηλικίωσης όχι μόνο μιας νεαρής γυναίκας αλλά μιας πόλης κι ενός ολόκληρου τρόπου ζωής που αλλάζει μπροστά στα μάτια μας και δεν είναι ποτέ ξανά ίδιος.

Τα Κακά Παιδιά 2

Οι αγαπημένοι μας εγκληματίες επιστρέφουν και αυτή τη φορά έχουν παρέα.

Στο νέο κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει: Τα Κακά Κορίτσια.

Βασισμένη στη σειρά βιβλίων μπεστ σέλερ του Άαρον Μπλέιμπι. Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Ντένης Μακρής, Χάρης Γρηγορόπουλος, Άγγελος Λιάγκος, Θάνος Λέκκας, Κατερίνα Τσάβαλου, Άννα Κουτσαφτίκη, Βάσια Λακουμέντα, Έλενα Δελακούρα, Μαριάνθη Σοντάκη, Μαρία Πλακίδη, Bασίλης Μήλιος, Κωνσταντίνος Λάγκος, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Γιάννης Πολιτάκης, Κατερίνα Γκίργκις, Γιώργος Σκουφής, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Στέλιος Ψαρουδάκης, Σοφία Παναηλίδου.

Ραν (1985)

Με αφορμή τα 40 χρόνια από την πρώτη προβολή του, το Ραν (Ran) του θρυλικού Ακίρα Κουροσάβα επιστρέφει στις θερινές οθόνες, σε επετειακή επανέκδοση σε 4Κ από τη Summer Classics. Το τελευταίο έπος του, είναι εμπνευσμένο από τον Βασιλιά Ληρ του Σαίξπηρ αλλά και από έναν ιαπωνικό θρύλο. Στη μεσαιωνική, φεουδαρχική Ιαπωνία, ένας γηραιός άρχοντας μοιράζει την επικράτειά του στους τρεις γιους του, φέρνοντας στην επιφάνεια ανταγωνισμούς που οδηγούν σε αλληλοπροδοσίες και προκαλώντας τελικά τη βίαιη κατάρρευση όλης της οικογένειάς του, που βυθίζει τα πάντα στο χάος. Η ταινία αξιοποιεί τα μνημειώδη σκηνικά, τις καταιγιστικές μάχες και την εκπληκτική φωτογραφία για να αναμετρηθεί με διαχρονικά ερωτήματα σε σχέση με τα όρια της εξουσίας, την ύβρη, τη μανία κυριαρχίας, την εκδίκηση ως κινητήρια δύναμη και τις καταστροφικές συνέπειες της βίας. Πρωταγωνιστούν οι Τατσούγια Νακαντάι, Ακίρα Τεράο, Τζινπάτσι Νέζου, Νταϊσούκε Ρίγιου, Μίεκο Χαράντα.

Ταξίδι στην Ιταλία (1954)

H ιστορία διαδραματίζεται στη Νάπολη, την οποία ο πλούσιος Βρετανός δικηγόρος Αλεξάντερ (Τζορτζ Σάντερς) και η σύζυγός του Κάθριν (Ίνγκριντ Μπέργκμαν) επισκέπτονται προκειμένου να διευθετήσουν τα της περιουσίας ενός θείου που απεβίωσε. Το ταξίδι αυτό θα είναι η τελευταία ελπίδα αναβίωσης του γάμου τους, που αντιμετωπίζει πλήθος προβλήμάτων. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά ταινία της συνεργασίας Μπέργκμαν- Ροσελίνι, που από πολλούς θεωρείται ως η κορυφαία δημιουργία του σκηνοθέτη.



