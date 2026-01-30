Τα διαμάντια λένε πως είναι παντοτινά, το ίδιο όμως ισχύει και για μερικές θρυλικές ιστορίες αγάπης.

Στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας, πολυσυζητημένης κινηματογραφικής μεταφοράς του μυθιστορήματος «Ανεμοδαρμένα Υψη» της Εμιλυ Μπροντέ η Μάργκο Ρόμπι, αποτίμησε φόρο τιμής στη θρυλική ρομαντική σχέση της Eλίζαμπεθ Τέιλορ με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον, φορώντας το εμβληματικό κολιέ Cartier Taj Mahal της Tέιλορ στο κόκκινο χαλί. Ο Μπάρτον, σύζυγος της Τέιλορ εκείνη την εποχή, χάρισε στη μεγάλη σταρ το διαμαντένιο κολιέ για τα 40ά της γενέθλια το 1972, κατά τη διάρκεια μιας απόδρασης στη Βουδαπέστη.

Advertisement

Advertisement

From Barbiecore to bombshell —

Margot Robbie just stepped out in a custom Schiaparelli look for the ‘Wuthering Heights’ premiere accessorized with the ultra-famous Cartier Taj Mahal necklace of Elizabeth Taylor, a gift from Richard Burton for her 40th birthday🌹 pic.twitter.com/IMQOGOvTxQ — Imsovogue (@thevogueroom) January 29, 2026

«Στο μυαλό μου, ο Ρίτσαρντ Μπάρτον και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ έχουν κάτι από την Κάθι και τον Χίθκλιφ, οπότε μου φάνηκε κατάλληλο», είπε η Ρόμπι στο Access Hollywood κατά την πρεμιέρα την Τετάρτη, παρομοιάζοντας τη θυελλώδη σχέση του Μπάρτον και της Τέιλορ με αυτή των χαρακτήρων της και του Τζέικομπ Ελόρντι στην ταινία.

«Είναι τρελό», είπε για το γεγονός ότι μπόρεσε να φορέσει το κολιέ. «Θυμάμαι όταν μίλησα με τον Aντριου, τον στιλίστα μου, για το τι θα φορέσω απόψε, μου είπε: “Νομίζω ότι πρέπει να φορέσεις το αντίστοιχο του [κολιέ του Τιτανικού] Heart of the Ocean, οπότε, νομίζω ότι αυτό είναι το πραγματικό αντίστοιχο του Heart of the Ocean. Και η ιστορία του κολιέ είναι εκπληκτική».

Η ιστορία του θρυλικού κολιέ και η σύνδεση του με το Ταζ Μαχάλ

Πράγματι, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου από τoυς κληρονόμους της Τέιλορ, «Η επιφάνεια του μενταγιόν φέρει μια επιγραφή στα παρσί που λέει: “Η αγάπη είναι αιώνια”, μαζί με το όνομα της Νουρ Τζαχάν, της πρώτης γυναίκας που έλαβε το κόσμημα ως δώρο από τον σύζυγό της, τον αυτοκράτορα των Μουγκάλ στην Ινδία, Σαχ Τζαχανγκίρ. Το διαμάντι μεταβιβάστηκε στη συνέχεια στον γιο τους, Σαχ Τζαχάν, ο οποίος το χάρισε στην πιο αγαπημένη του σύζυγο, Μουμτάζ Μαχάλ. Τέσσερα χρόνια αργότερα, όταν αυτή πέθανε, ο αυτοκράτορας ανέθεσε την κατασκευή του εμβληματικού μαυσωλείου Ταζ Μαχάλ ως φόρο τιμής σε αυτήν. Το μνημείο ενέπνευσε την ονομασία του διαμαντιού, το οποίο κατέληξε στα χέρια της Ελίζαμπεθ και του Ρίτσαρντ».

Το δελτίο τύπου σημειώνει επίσης ότι το κόσμημα «αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά κομμάτια της θρυλικής συλλογής της Ελίζαμπεθ Τέιλορ» και είναι «εμποτισμένο με συμβολισμό αιώνων».

Advertisement

Η Ρόμπι συμπλήρωσε την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί με ειδικά σχεδιασμένα σκουλαρίκια Lorraine Schwartz 38 καρατίων, φτιαγμένα από vintage πέτρες παλιάς κοπής σε μαυρισμένο μπρούντζο και χρυσό, ένα δαχτυλίδι Fred Leighton και ένα εντυπωσιακό, εφαρμοστό φόρεμα Schiaparelli.

Advertisement