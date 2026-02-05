Η περιοδεία προώθησης της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Yψη» της Μάργκοτ Ρόμπι συνεχίζεται – και ελπίζουμε να μην τελειώσει ποτέ.



Για την τελευταία της εμφάνιση, η Αυστραλή ηθοποιός συμμετείχε σε φωτογράφηση στο Λονδίνο στις 4 Φεβρουαρίου, φορώντας ένα αρχειακό Dior look του John Galliano που αρχικά παρουσίασε στην πασαρέλα το σούπερ μόντελ Έλενα Κρίστενσεν το 1992.

margot robbie in john galliano ss92 for “wuthering heights” photocall in london 🌷 pic.twitter.com/E1a8DaWVSt — DUDA (@saintdemie) February 4, 2026

La gira de Cumbres Borrascosas de Margot Robbie y Jacob Elordi: Londres.

Siguen firmes con sus looks góticos románticos. Margot con un look ESPECTACULAR de archivo de la colección primavera 1992 Napoleon and Josephine de John Galliano, y Jacob con una campera de gamuza de Bode.… pic.twitter.com/MfNTfFLdUe February 4, 2026

Επέλεξε ένα ανοιχτό πράσινο, μακρύ παλτό από toile, με απαλές ροζ φτερωτές λεπτομέρειες στις μανσέτες και στο ντεκολτέ, αφήνοντας τον αφαλό της ακάλυπτο, ενώ το coatdress συγκρατούνταν με γάντζους στο ύψος της μέσης. Aπό μέσα φορούσε μαύρη μίνι φούστα και ζαρτιέρες, δεμένες σε κόκκινες κάλτσες μέχρι τον μηρό, ολοκληρωμένες με ροζ κορδέλα. Το look συμπληρώθηκε με σατέν γόβες Manolo Blahnik σε γαλάζια-γκρι απόχρωση, ενώ τα ξανθά της μαλλιά ήταν χωρισμένα στη μέση και πιασμένα ψηλά, με τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπο.

Σε ορισμένες στιγμές του photocall, η Ρόμπι πρόσθεσε λεπτά μαύρα γυαλιά ηλίου σε στυλ ’90s πιθανή αναφορά στο show του Galliano το 1992, «Napoleon and Joséphine». Φορούσε επίσης σκουλαρίκια κρίκους με διαμάντια και μαργαριτάρια από την Jessica McCormack.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πιο πρόσφατης press tour της, έχουν επιλεχθεί εμφανίσεις από Chanel, Schiaparelli, Victoria Beckham, Dilara Findikoglu και Thom Browne μέσα από πολλές από τρέχουσες συλλογές. Αυτό το vintage κομμάτι έδωσε νέα πνοή σε μια ήδη δυναμική περιοδεία εμφανίσεων.