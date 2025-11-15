Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ της πολυσυζητημένης -έως αμφιλεγόμενης προτού καν κυκλοφορήσει στις αίθουσες-, κινηματογραφικής μεταφοράς του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ «Ανεμοδαρμένα Ύψη» (1847) από την Έμεραλντ Φένελ.

Η επική ιστορία αγάπης, «η μεγαλύτερη ιστορία αγάπης όλων των εποχών», όπως αναφέρει ένα από τα καρέ, πέρα από τις ερωτικές εικόνες του πρώτου τρέιλερ, αποκαλύπτει τους καταραμένους εραστές, την Κάθριν και τον Χίθκλιφ να συναντιούνται πρώτα ως παιδιά και, αργότερα, να εμπλέκονται σε μία βασανιστική ερωτική σχέση στα υψίπεδα του Δυτικού Γιόρκσαϊρ.

Advertisement

Advertisement

«Τι θα έκανες, Χίθκλιφ, αν ήσουν πλούσιος;», ρωτά η Κάθι τον Χίθκλιφ. «Υποθέτω ό,τι κάνουν όλοι οι πλούσιοι άντρες», απαντά εκείνος. «Θα ζούσα σε ένα μεγάλο σπίτι, θα φερόμουν σκληρά στους υπηρέτες μου, θα έβρισκα σύζυγο».

Όπως και στο μυθιστόρημα -το μοναδικό που ολοκλήρωσε η Μπροντέ- η Κάθι παντρεύεται τον ευκατάστατο Έντγκαρ Λίντον προκειμένου να διατηρήσει το κοινωνικό της status, απόφαση που οδηγεί τον συντετριμμένο Χίθκλιφ στη φυγή, ενώ ορκίζεται εκδίκηση.

Ωστόσο, κανείς από τους δύο δεν μπορεί να ξεφύγει από τα συναισθήματα του, εξού και οι σκηνές των απελπισμένων ερωτευμένων με φιλιά και δάκρυα στη βροχή υπό τους ήχους ενός νέου τραγουδιού της Charli xcx με τίτλο Chains of Love, το οποίο θα περιλαμβάνεται σε άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μαζί με την ταινία. «Φίλησέ με, κι ας χαθούμε και οι δύο», λέει ο Χίθκλιφ στην Κάθι στο τέλος του τρέιλερ.

Η σκηνοθέτις του «Υποσχόμενη Νέα Γυναίκα» βρέθηκε αντιμέτωπη με αντιδράσεις ήδη από την αρχή για την έντονα αισθησιακή προσέγγισή της στο κλασικό έργο της αγγλικής λογοτεχνίας. Η υπεύθυνη κάστινγκ, Kharmel Cochrane, υπερασπίστηκε τις επιλογές της μετά τα δημοσιεύματα ότι η Ρόμπι είναι μεγάλη σε ηλικία για τον ρόλο μιας νεαρής δεσποινίδας, ενώ άλλοι εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την επιλογή του Ελρόντι, καθώς ο Χίθκλιφ παραδοσιακά θεωρείται ότι έχει Ρομά ή τσιγγάνικη καταγωγή και πιο σκούρα επιδερμίδα.

Οι αντιδράσεις σε δοκιμαστική προβολή τον Αύγουστο ήταν, σύμφωνα με τον Guardian ανάμεικτες. Η Φένελ μιλώντας τον Σεπτέμβριο στο φεστιβάλ Brontë Women’s Writing, είπε ότι το μυθιστόρημα τη «συνέτριψε» όταν το διάβασε στα 14 της.

«Ήμουν εμμονική. Αυτό το βιβλίο με τρέλανε. Ξέρω ότι αν το είχε κάνει κάποιος άλλος, θα ήμουν έξαλλη […] Ο τρόπος με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους χαρακτήρες είναι πολύ προσωπικός. Είναι πράξη ακραίου μαζοχισμού να προσπαθείς να γυρίσεις μια ταινία για κάτι που σημαίνει τόσο πολλά για σένα», πρόσθεσε. «Υπάρχει ένα τεράστιο στοιχείο σαδομαζοχισμού σε αυτό το βιβλίο. Υπάρχει λόγος που οι αναγνώστες είχαν σοκαριστεί βαθιά».

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου 2026.

Με πληροφορίες από Guardian