Αν και «έχασε στο νήμα» από το Zootopia 2 της Disney (556 εκατ. δολάρια) που κατέγραψε το καλύτερο άνοιγμα ταινίας για το 2025, το τρίωρο έπος του Τζέιμς Κάμερον Avatar: Fire And Ash άναψε φωτιά στα ταμεία με 345 εκατ. δολάρια εισπράξεις στο παγκόσμιο box office μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες προβολής του.

Όσοι παρακολουθούν την πορεία της sci-fi τριλογίας θα σπεύσουν να επισημάνουν ότι το ποσό αυτό -με 88 εκατ. από τις ΗΠΑ και 257 εκατ. από τις διεθνείς αγορές- αποτελεί αισθητή πτώση σε σχέση με το άνοιγμα των 435 εκατ. που έκανε το The Way Of Water το 2022.

Ωστόσο, το franchise του Avatar δεν κρίθηκε ποτέ αποκλειστικά από το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του, αλλά από τη διάρκεια ζωής του στις αίθουσες. Και με τα δύο τρίτα των θεατών του Fire And Ash να επιλέγουν μέχρι στιγμής προβολές 3D και IMAX 3D, είναι σαφές ότι το κοινό εξακολουθεί να περιμένει την «κατάλληλη στιγμή» για να απολαύσει το θηριώδες φιλμ των 197 λεπτών στην ιδανική μορφή, όπως επισημαίνει το empireonline.

Το Variety υπενθυμίζει ότι η πρώτη ταινία «Avatar» του 2009 έκανε ντεμπούτο με 77 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και παρέμεινε στην πρώτη θέση για επτά συνεχόμενα Σαββατοκύριακα, σκαρφαλώνοντας τελικά στα 760 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και στα 2,92 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η δεύτερη ταινία κατάφερε επίσης να διατηρήσει την πρώτη θέση επί επτά Σαββατοκύριακα και κατέληξε με 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως.

Οι κριτικές για την τρίτη ταινία της τριλογίας είναι ελαφρώς πιο διχασμένες σε σχέση με το The Way Of Water. Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν το νέο Avatar -που συνοδεύεται στις αίθουσες από αποκλειστικά teasers του Avengers: Doomsday και μία εξάλεπτη εισαγωγή από την πολυαναμενόμενη Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν– θα φτάσει τις απίθανες εισπράξεις των δύο προηγούμενων ταινιών.