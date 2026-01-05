Το «Avatar: Fire and Ash» πέρασε σε εισπράξεις το 1 δισεκατομμύριο στο παγκόσμιο box office το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, 18 ημέρες μετά την κυκλοφορία του στους κινηματογράφους, συγκεντρώνοντας συνολικά 1,083 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το Variety, η τρίτη ταινία της τριλογίας του Τζέιμς Κάμερον πέρασε το «φράγμα» του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων λίγο πιο αργά από την προηγούμενη, το «Avatar: The Way of Water» του 2022, που μπήκε στο κλαμπ του 1 δισ μετά από 14 ημέρες, και το «Avatar» του 2009, που πέτυχε τον στόχο μετά από 17 ημέρες.

Οι ταινίες παρέμειναν στην κορυφή του box office για επτά συνεχόμενα Σαββατοκύριακα και τελικά έγιναν δύο από τα φιλμ με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία του σινεμά. Η πρώτη περιπέτεια των Na’vi έφερε στα ταμεία 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η συνέχεια 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η τρίτη ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις είναι ο «Τιτανικός», επίσης του Κάμερον.

Το κατά πόσο το «Avatar 3» έχει τη δυναμική να ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως σε εισπράξεις είναι ένα ερώτημα. Η εξέλιξη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές -εκτός ΗΠΑ- κοινό, το οποίο συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην τεράστια επιτυχία των δύο πρώτων ταινιών. (Το πρώτο «Avatar» συγκέντρωσε 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο από τις αγορές εκτός ΗΠΑ ενώ η συνέχεια έφερε από ξένες αγορές το τεράστιο ποσό των 1,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων).

Όσον αφορά το τρίτο Avatar, οι χώρες με τις υψηλότερες εισπράξεις είναι η Κίνα με 138 εκατομμύρια δολάρια, η Γαλλία με 81 εκατομμύρια δολάρια, η Γερμανία με 64 εκατομμύρια δολάρια και η Κορέα με 44 εκατομμύρια δολάρια.