Ο Τσάρλι Πόλιντζερ, ο οποίος συζητήθηκε στο Φεστιβάλ Καννών 2025 με το «The Plague», μια ιστορία για τον εφηβικό εκφοβισμό, ετοιμάζει τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του. Πρόκειται για τη μεταφορά του διηγήματος του Έντγκαρ Άλαν Πόε, «The Masque of the Red Death» (1842) στην οποία θα πρωταγωνιστήσει η βραβευμένη με Όσκαρ Μάικι Μάντισον, που μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του «The Social Reckoning» του Άαρον Σόρκιν.

Σε δηλώσεις του στο GoldDerby, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος αποκάλυψε ότι η ταινία βρίσκεται ήδη σε στάδιο pre-production με τα γυρίσματα να ξεκινούν τον Φεβρουάριο. «Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Βουδαπέστη… σε αναζήτηση τοποθεσιών, καθώς τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν από εδώ τον Φεβρουάριο. Δεν είμαι σίγουρος για το πόσα μπορώ να αποκαλύψω, αλλά θα είναι με την A24 και ναι, η Μάικι Μάντισον κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο […] Είναι μια ιδιαίτερα δυναμική μαύρη κωμωδία, η οποία κατά κάποιον τρόπο πραγματεύεται επίσης μια επιδημία, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Η ιστορία διαδραματίζεται στο Μεσαίωνα κυρίως μέσα σε ένα κάστρο και εξερευνά παρόμοιες δυναμικές ομάδων. Ωστόσο, κινείται σε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο [σε σχέση με το διήγημα του Πόε], έχοντας έναν πιο κωμικό χαρακτήρα», εξήγησε.

Έντγκαρ Άλαν Πόε, περ. 1849

Η Μάντισον -που ανέλαβε τον ρόλο από τη Σίντνεϊ Σουίνι η οποία αποχώρησε λόγω άλλων υποχρεώσεων-, φέρεται να ενσαρκώνει δύο από χρόνια χαμένες δίδυμες αδελφές που τις χωρίζει η ταξική θέση μέσα σε μια παρακμάζουσα αριστοκρατία.

Η ιστορία, με φόντο μια επιδημία πανούκλας και το κάστρο ενός πρίγκιπα, λέγεται ότι περιλαμβάνει τα πάντα, από «δράμα εκδίκησης» μέχρι «όργια ποτισμένα με όπιο».

Μετά το «Anora», η Μάντισον απέκτησε τη φήμη της εξαιρετικά επιλεκτικής ηθοποιού διατηρώντας χαμηλό προφίλ παρά την πληθώρα προτάσεων που έχει δεχτεί. Πέρα από τη συμμετοχή της στο πολυσυζητημένο indie φιλμ «Reptilia», οι ταινίες των Σόρκιν και Πόλιντζερ θα αποτελέσουν τα βασικά «οχήματα» της καριέρας της μετά το Όσκαρ -και ίσως και οι δύο κυκλοφορήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. H νέα ταινία του Πόλιντζερ «The Plague» προβάλλεται σε περιορισμένη διανομή στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες.