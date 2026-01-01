Καθώς το 2025 περνά στο παρελθόν, το νέο έτος κάνει την είσοδό του με πολλές υποσχέσεις για τους φίλους του σινεμά. Το 2026 φέρνει μαζί του μια σειρά από πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές κυκλοφορίες, οι οποίες ήδη έχουν προκαλέσει την έντονη προσμονή τόσο των κριτικών όσο και του κοινού.

Από την επική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έως τη μεταφορά των «Peaky Blinders» στη μεγάλη οθόνη και την επιστροφή του «Ο Διάβολος Φοράει Prada», το κινηματογραφικό τοπίο της χρονιάς προμηνύεται ιδιαίτερα πλούσιο.

Η HuffPost ξεχωρίζει τις δέκα ταινίες που αξίζει να περιμένουμε το 2026, είτε στήνοντας ουρές έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες, είτε παρακολουθώντας τις πρεμιέρες από την άνεση του καναπέ μας.

«Η Οδύσσεια» («The Odyssey», Κρίστοφερ Νόλαν)

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης επιστρέφει με μια φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας», επιχειρώντας να δώσει νέα, επική πνοή στο ομηρικό έπος. Με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, στο λαμπερό καστ συμμετέχουν επίσης οι: Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαρλίζ Θέρον, Μπένι Σάφντι, Έλιοτ Πέιτζ, Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία, Γουίλ Γιουν Λι και Τζον Λεγκουιζάμο.

Η «Οδύσσεια» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου του 2026.

«Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», (The Devil Wears Prada 2, Ντέιβιντ Φράνκελ)

Είκοσι χρόνια αργότερα από την πρώτη ταινία που έσπασε τα ταμεία, Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ επιστρέφουν στους ρόλους που τις έχουμε λατρέψει. Αν και προς το παρόν λίγες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές, στο καστ επανεμφανίζονται και οι αγαπημένοι του κοινού Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι, στους ρόλους της Έμιλι και του Νάιτζελ.

Η ταινία θα κυκλοφορήσεις στις 2 Μαίου.

«Ανεμοδαρμένα Ύψη» (Wuthering Heights, Έμεραλντ Φένελ)

«Η πιο όμορφη ιστορία αγάπης όλων των εποχών» κατά τον Ζορζ Μπατάιγ, αφηγείται το θυελλώδες και τραγικό love story της Κάθριν και του Χίθκλιφ, με πρωταγωνιστές την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι. Στο καστ επίσης, η Χονγκ Τσάου, η Άλισον Όλιβερ, ο Σάζαντ Λατίφ και η Βι Νουέν.

Πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 13 Φεβρουαρίου.

«Hamnet», Κλόε Ζάο

Η ταινία με πρωταγωνιστές την Τζέσι Μπάκλι στον ρόλο της Άγκνες Σαίξπηρ και τον Πολ Μέσκαλ ως Ουίλιαμ Σαίξπηρ, αφηγείται το ειδύλλιο του ζευγαριού αλλά και την ανείπωτη θλίψη με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι όταν έχασαν τον γιο τους Άμνετ, σε ηλικία 11 χρονών.

Η ταινία «Hamnet» θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Ιανουαρίου.

«Dune: Part Three», Ντένις Βιλενέβ

Η τρίτη ταινία της επικής διαστημικής τριλογίας του Ντενί Βιλενέβ αναμένεται να βασιστεί στο δεύτερο μυθιστόρημα του Φρανκ Χέρμπερτ, «Dune: Messiah». Το βασικό καστ, με τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Ζεντάγια, επιστρέφει στους ρόλους του, ενώ στο σύμπαν του Dune προστίθεται και ο Ρόμπερτ Πάτινσον με την ταινία να κυκλοφορεί στις 18 Δεκεμβρίου του 2026.

«Digger», Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου

Το «Digger» πρόκειται για «μια άγρια κωμωδία» όπως τη χαρακτήρισε στις Κάννες, ο βραβευμένος με Όσκαρ Μεξικανός σκηνοθέτης με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ. Συμπρωταγωνιστούν οι Σάντρα Χούλερ, Τζέσι Πλέμονς, Ριζ ‘Αχμεντ, Σόφι Ουάιλντ, Έμα Ντ’άρσι και Τζον Γκούντμαν.

Θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου του 2026.

«The Bride», Μάγκι Τζίλενχαλ

Ο μοναχικός Φρανκενστάιν ταξιδεύει στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930 και ζητά από τον Dr. Euphronius να τον βοηθήσει στη δημιουργία μίας συντρόφου. Οι δυο τους επαναφέρουν στη ζωή μια δολοφονημένη νεαρή γυναίκα και έτσι γεννιέται η Νύφη. Όσα ακολουθούν, είναι ένας τρελός έρωτας που απειλεί τα τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Με πρωταγωνιστές τον Κρίστιαν Μπέιλ και τη Τζέσι Μπάκλι, η «Νύφη» του Φράνκεστάιν θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Μαρτίου.

«Peaky Blinders: The Immortal Man», Τομ Χάρπερ

Τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε της σειράς «Peaky Blinders», ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Τόμι Σέλμπι. Πρωταγωνιστούν επίσης οι Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Τιμ Ροθ, Σόφι Ράντλ, Μπάρι Κίογκαν. Από τους ηθοποιούς της σειράς συμμετέχουν οι Νεντ Κένεχι, Πάκι Λι και Ίαν Πεκ.

Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στο Netflix στις 20 Μαρτίου.

«The Thing with Feathers», Ντίλαν Σάουθερν

Ένα σκοτεινό, αλληγορικό δράμα που εξερευνά το πένθος, την απώλεια και την ψυχική κατάρρευση ενός πατέρα μετά τον θάνατο της συζύγου του. Στον κεντρικό ρόλο ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, σε μια έντονα εσωτερική ερμηνεία που κινείται ανάμεσα στον ρεαλισμό και το μεταφυσικό.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μαξ Πόρτερ και χρησιμοποιεί συμβολικά στοιχεία προκειμένου να αποδώσει τη διαδικασία του πένθους.

Το «The Thing with Feathers» θα κυκλοφορήσει στις 21 Νοεμβρίου του 2026.

«The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», Φράνσις Λόρενς

Η ιστορία διαδραματίζεται στον κόσμο της Πάνεμ, 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και ακολουθεί τον νεαρό Χέιμιτς Αμπερνάθι, ο οποίος επιλέγεται να συμμετάσχει στους 50ούς Αγώνες Πείνας. Όταν ακούει το όνομά του, αισθάνεται όλα του τα όνειρα να καταρρέουν.

Βασισμένο στο ομότιτλο, πέμπτο βιβλίο της Σούζαν Κόλινς και με πρωταγωνιστές τους Τζόζεφ Ζάντα, Ελ Φάνινγκ, Κίραν Κάλκιν, Τζέσι Πλέμονς, Γκλεν Κλόουζ, Μάγια Χοκ, το νέο «Hunger Games» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 20 Νομεβρίου του 2026.

Δεν μένει, λοιπόν, παρά να καθίσουμε αναπαυτικά και να αφεθούμε στη μαγεία της μεγάλης οθόνης, αφήνοντας το σινεμά να μας ταξιδέψει για ακόμη μία χρονιά.

Με πληροφορίες από BBC, Deadline, Variety